Lo Russo, lecito manifestare se protesta non è prevaricazione

"E' sempre lecito manifestare il proprio pensiero ed è corretto che ci siano spazi in cui questo pensiero si può manifestare anche quando non è gradito da parte di chi lo riceve. Questo per me è un principio giusto. Quando invece la protesta travalica i confini della normale dialettica e diventa un atto di prevaricazione si passa dalla parte del torto. Questo è il mio pensiero". Lo ha ribadito il sindaco Stefano Lo Russo durante una visita al Salone del libro. "E' importante tenere divisi i piani tra la legittima critica al governo israeliano attuale e lo Stato di Israele che è una democrazia, in questo momento guidata da questo governo. Mescolarli è pericoloso, per certi aspetti antistorico e non aiuta ad avere una dialettica che riesce a comporre le cose" ha aggiunto Lo Russo.