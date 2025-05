Lo Russo: 5 Sì al referendum. "Con altri sindaci appello al voto"

"Con tanti amministratori lanceremo un appello al voto perché il referendum non venga in qualche modo boicottato". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione di una visita al Salone del Libro. "E' importante partecipare ed è giusto che ci si mobiliti a prescindere da cosa si pensa nel merito dei quesiti. Io personalmente voterò sì in modo convinto ai quesiti sulla cittadinanza e sui subappalti, mentre ho qualche perplessità sugli altri tre, ma voterò comunque sì per il significato politico che ha in questo momento questa mobilitazione per dare forza al Pd e alla sua segretaria che sta conducendo una partita complessa e sfidante nella dinamica della politica nazionale" ha spiegato Lo Russo. "Se l'esito, come auspico, sarà positivo questo sarà da stimolo al Parlamento per rimettere al centro dell'agenda politica del Paese il lavoro".