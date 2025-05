Sindacato finanzieri, nei Cpr vanno rafforzate misure sicurezza

L'Usif (Unione sindacale finanzieri) chiede "con forza un confronto immediato con la parte politica e con le amministrazioni competenti, affinché vengano rafforzate le misure di sicurezza nei Cpr e garantite condizioni di lavoro adeguate per il personale impiegato in questi contesti estremamente difficili e spesso lontani dalle ordinarie condizioni operative". Lo scrivono in una nota la segreteria generale e le segreterie regionali Piemonte e Lombardia del sindacato dopo i disordini al Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino nei quali "quattro appartenenti ai reparti Pronto impiego della Lombardia sono rimasti feriti venerdì e altri ieri. Ancora una volta, - prosegue l'Usif - gli operatori in divisa si sono trovati a fronteggiare situazioni di estremo pericolo, pagando un prezzo altissimo per garantire la sicurezza. È fondamentale che episodi come quello di Torino non si ripetano e che vengano adottate soluzioni concrete per tutelare gli operatori. Usif continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare interventi concreti affinché venga garantita la sicurezza di chi, ogni giorno, lavora per la tutela della legalità e della collettività".