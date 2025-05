Polizia ferma un sospetto ladro seriale nei garage di Novara

La Polizia di Stato a Novara ha arrestato un 43enne per tentato furto in abitazione che potrebbe essere l'autore di numerosi furti in abitazione perpetrati in città nell'ultimo mese, in special modo nei garage. La Squadra Volante, mandata dalla centrale operativa in via Bazzoni, ha sorpreso un uomo che, scavalcata una recinzione ed entrato all'interno di un giardino condominiale, aveva tentato di aprire i portoni dei garage. Trovandoli tutti chiusi, ha preso una bicicletta parcheggiata in una rastrelliera: sorpreso dagli agenti, ha tentato la fuga scavalcando un muro perimetrale. Inseguito a piedi, è stato bloccato da un poliziotto assieme ad altro personale della Questura e dell'Arma dei Carabinieri.