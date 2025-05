Frutteti in sofferenza per piogge, Coldiretti chiede attenzione

Frutteti in sofferenza per "l'anomala frequenza di pioggia in questi ultimi mesi, tra aprile e maggio". Lo segnala la Coldiretti Piemonte che ha scritto una specifica lettera all'assessore regionale all'Agricoltura, Paolo Bongioanni, chiedendo "un'attenzione particolare" alla problematica della cascola durante il periodo dell' allegagione. "I frutticoltori - dice la Coldiretti - stanno assistendo ad una caduta precoce delle pere appena formatesi sulla pianta al termine della fioritura, ma anche alcuni meleti e alcuni ciliegeti sono in sofferenza per lo stesso motivo - sottolinea Enrico Nada, vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla frutticoltura -. Una difficoltà che sta emergendo trasversalmente in tutto il Piemonte su tutte le varietà, andando a compromettere la produzione dell'annata". Secondo la Coldiretti piemontese "serve, vista la rapida diffusione della problematica, dare attenzione al comparto accedendo a specifici fondi regionali o nazionali, anche eventualmente sotto il profilo del costo della manodopera, e convocare un incontro per approfondire in sede istituzionale la questione, come abbiamo chiesto alla Regione", spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.