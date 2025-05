Fiamme in palazzo a Torino, 5 intossicati

Cinque persone sono state ricoverate per lieve intossicazione a seguito di un incendio che ha interessato un palazzo in zona sud di Torino. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate nelle cantine per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, domato il rogo, stanno ultimando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del palazzo che è stato evacuato.