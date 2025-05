Referendum in tv, lunedì protesta Pd sotto la sede Rai a Torino

Mobilitazione del Partito Democratico per i referendum dell'8 e 9 giugno sotto le sedi Rai. A Torino appuntamento lunedì 19 maggio alle ore 11:30 in via Verdi 16 "Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia": è il titolo dell'iniziativa indetta per "protestare contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l'8 e 9 giugno prossimi". "Tutti i cittadini - sottolinea il Pd - hanno il diritto di essere informati correttamente e il servizio pubblico radiotelevisivo ha il dovere di informare correttamente. I dati Agcom certificano invece che la Rai ha dedicato finora lo 0,62 per cento degli spazi alle consultazioni: TeleMeloni sta spegnendo il servizio pubblico. Per questo motivo il Partito democratico invita tutte e tutti i cittadini a partecipare alla mobilitazione di lunedì, insieme a militanti, segretari regionali e provinciali e ai parlamentari". In via Verdi a Torino saranno presenti il segretario regionale Domenico Rossi, la capogruppo a Palazzo Lascaris Gianna Pentenero, il segretario Pd Torino Marcello Mazzu e una delegazione di parlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio.