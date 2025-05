TRAVAGLI DEMOCRATICI

Riformisti Pd missing in Piemonte.

Trame di partito sul referendum

Mentre la componente a livello nazionale si astiene sui quesiti relativi al lavoro, il deputato Laus e il sindaco Lo Russo si schierano con Schlein. Renzi: "Manca il coraggio". Non certo all'ex presidente Bresso: "Ora la cinghia di trasmissione va al contrario"

“Voterò sì al referendum sulla cittadinanza e no a tutti gli altri”. Devi fare il numero del cellulare di Mercedes Bresso per trovare quel “coraggio” che Matteo Renzi indica come sparito tra i suoi ex compagni di partito, pure quelli che a lungo gli furono più vicini. “Noto con piacere che si astengono”, ha detto, a proposito dei riformisti del Partito Democratico, il leader di Italia Viva, aggiungendo che “non so se sono ancora riformisti, certo non sono più coraggiosi”.

Senza scomodare don Abbondio dinanzi al Cardinal Borromeo, semmai riportando tutto a più prosaici posizionamenti la questione referendaria su cui Elly Schlein si sta spendendo senza risparmio ha già provocato più di una grana, sia pure incipriata con l’immancabile ricorso alla democrazia interna. Con l’emergere, timido e misurato quanto basta, di un diverso giudizio sui quesiti e sui temi che ne sono all’origine tra la linea della segreteria e quell’area riformista sempre più quasi orfana di un leader dopo il notevole ammorbidimento nei confronti della leader da parte di Stefano Bonaccini.

Il caso piemontese

Di appiattamento, invece, si parla non senza ragione in Piemonte, dove dopo l’annuncio del voto favorevole a tutti i cinque quesiti del deputato Mauro Laus, potente plenipotenziario di quell’area meno vicina alla segretaria, è arrivato pure quello di un altro supposto riformista, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Voterò sì in modo convinto ai quesiti sulla cittadinanza e sui subappalti, mentre ho qualche perplessità sugli altri tre, ma voterò comunque sì per il significato politico che ha in questo momento – le parole del primo cittadino al Salone del libro – questa mobilitazione per dare forza al Pd e alla sua segretaria che sta conducendo una partita complessa e sfidante nella dinamica della politica nazionale”.

Reale convincimento, tattica per difendere e garantirsi le ricandidature in Parlamento e a Palazzo di Citta, gentlemen agreement in virtù della guida lasciata alla minoranza del partito regionale con Domenico Rossi e di quello provinciale torinese con Marcello Mazzù? Forse un po’ di tutto questo in dosi variabili. Certo è che quello di Torino, con sindaco in testa, è un caso che va ben oltre quei riformisti non più coraggiosi citati da Renzi.

La "zarina" non si piega

“Io il coraggio l’ho sempre avuto, se una cosa non la condivido ritengo di avere il diritto di dire quello che penso, in questo caso di votare no” risponde sorridendo Bresso. Deve fermare la sua auto di fronte all’Infiorata di Noto, fare una deviazione, ma sulla sua linea di politica oggi quasi eretica a molti occhi del Nazareno tiene il volante ben fermo. Dalla Sicilia lo sguardo al suo Piemonte, la tre volte europarlamentare lo volge con una domanda come risposta alla domanda se la posizione di riformisti come Laus e Lo Russo l’abbiano sorpresa: “Chi è l’area riformista a Torino? Io non l’ho mica ben chiaro”. La sottile ironia dell’ex zarina è un punto interrogativo vergato col curaro. “Appurerò cosa voterà Piero Fassino, che dei riformisti torinesi resta il migliore”.

Lei non ha titubanze. “Sulla cittadinanza non ho il minimo dubbio e quindi voterò sì. Gli altri quesiti? Il Jobs Act aveva sicuramente dei difetti, ma pure una sua coerenza e secondo me cercava di adeguare le regole del lavoro alla situazione attuale. Per gli altri, le operazioni di taglia e cuci delle norme sono sempre a rischio e nel dubbio voto no, come per quello sul Jobs Act”.

La cinghia di trasmissione, dalla Cgil al Pd

Il ragionamento dell’ex presidente del Piemonte si basa anche sull’eventuale dopo, rispetto all’iniziativa referendaria: “Ho fortissime perplessità su questo modo di intervenire su un testo di legge, tra l’altro con il rischio di dare una sorta di sdoganamento alla maggioranza per cambiarlo in peggio. L’idea di Renzi, tradotta nel Jobs Act, era valida e accettabile nel suo scopo di adeguare le norme al mercato del lavoro. Credo si debba andare avanti ancora in quella direzione”. E di senso di marcia Bresso parla anche quando le si propone l’immagine affidata da tempo alla storia, ma recuperata dal Pd di Schlein con la Cgil di Maurizio Landini, della cinghia di trasmissione che andava dal partito verso il sindacato. “Mi pare che la cinghia ora vada, spesso, nell’altro senso. Che poi non sarebbe un male assoluto se il sindacato si fosse adeguato al nuovo mercato del lavoro, anziché restare ancorato a uno scenario ormai quasi del tutto mutato”.