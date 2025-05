Azione Studentesca, ragazza ferita in un cantiere scolastico

Questa mattina i militanti di Azione Studentesca hanno organizzato un presidio per denunciare l'incidente avvenuto la scorsa settimana all'Istituto Colombatto di Torino, dove "una studentessa ha riportato gravi ferite", come denunciano, "cadendo all'interno di un cantiere scolastico, dopo aver aperto una porta che vi dava accesso". "È inaccettabile - spiegano i portavoce di Azione - che durante i lavori nelle scuole non vengano rispettate le misure necessarie a garantire la sicurezza degli studenti. Quanto accaduto al Colombatto è solo l'ultimo esempio di una dirigenza scolastica incapace di tutelare l'incolumità dei ragazzi". Azione Studentesca sottolinea il proprio impegno per rendere effettivo il diritto allo studio: "Continueremo a batterci perché il diritto allo studio non resti una frase astratta, ma diventi una realtà concreta per tutti noi studenti".