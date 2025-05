Maltempo: Coldiretti, pere a rischio in Piemonte

L'anomala ondata di piogge tra aprile e maggio mette in crisi la produzione di pere nel Cuneese e in tutto il Piemonte. A lanciare l'allarme è Coldiretti, che ha già inviato una lettera all'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni per chiedere interventi urgenti. "I frutticoltori stanno assistendo a una caduta precoce delle pere appena formatesi dopo la fioritura - spiega Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo -. La stessa situazione sta colpendo anche meleti e ciliegeti, con gravi ripercussioni sulla produzione di quest'anno". Coldiretti chiede di attivare fondi regionali o nazionali per sostenere le aziende colpite dalla cosiddetta cascola in allegagione, che rischia di compromettere buona parte del raccolto. "Serve un'attenzione immediata - aggiunge il direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo -, anche per affrontare l'aumento dei costi della manodopera e garantire la continuità delle imprese agricole". L'associazione sollecita la Regione a convocare quanto prima un incontro istituzionale per discutere misure concrete a tutela del comparto frutticolo.