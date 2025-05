Carceri: detenuto da ieri si suicida prima di udienza convalida

Un detenuto nel carcere torinese delle Vallette si è tolto la vita la notte scorsa poche ore prima di essere portato in tribunale per un'udienza che lo riguardava. Si tratta di un quarantaduenne di origini magrebine. Secondo quanto si è appreso si è impiccato nella sua cella. Il corpo è stato trovato intorno alle 6 del mattino dagli agenti di polizia penitenziaria. Il quarantaduenne era stato portato in carcere il giorno prima; oggi in tribunale doveva presenziare all'udienza di convalida del suo arresto. La giudice ha dovuto prendere atto del decesso. Il detenuto morto suicida nel carcere di Torino si chiamava Hanid Bodoui ed era di origini marocchine. Secondo quanto si è appreso era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nella notte fra sabato e domenica durante un controllo delle forze dell'ordine in corso Giulio Cesare, nella zona di Barriera di Milano.