Torino in piazza per i referendum, maratona contro astensionismo

Torino scende in piazza contro l'astensionismo. Oggi dalle 17 in piazza Castello angolo via Garibaldi, si terrà una grande iniziativa pubblica a sostegno della partecipazione popolare ai referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. Alla manifestazione, dal titolo "Il voto è libertà! Maratona contro l'astensionismo", parteciperanno tutte le realtà che hanno aderito al comitato referendario, cittadine e cittadini, parlamentari, consiglieri regionali delle forze che sostengono i quesiti referendari ed alcuni sindaci dell'area metropolitana. Hanno deciso di unirsi al presidio, per invitare elettrici ed elettori a compiere una scelta di partecipazione, i sindaci di Moncalieri, Collegno, Settimo Torinese e Chivasso. Anche la Città di Torino sarà presente attraverso la partecipazione della vicesindaca Michela Favaro. Si uniranno alla "Maratona contro l'astensionismo" le consigliere e i consiglieri regionali Gianna Pentenero, Alice Ravinale, Sarah Disabato e Alberto Unia, la vice presidente del Senato Anna Rossomando e Andrea Giorgis. "Chiediamo a tutte le cittadine e i cittadini, che si riconoscono nei valori della partecipazione democratica, di prendere parte alla manifestazione. Le dichiarazioni di importanti rappresentanti delle Istituzioni a favore dell'astensionismo non possono essere relegate a normale dialettica politica: sono gravi e pericolose, in un momento storico caratterizzato da un'astensionismo senza precedenti", dice Federico Bellono, segretario generale della Cgil Torino.