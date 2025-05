Biondelli sindaca

Dicono che...l’approdo di Franca Biondelli in Forza Italia abbia scontentato più di qualcuno. L'ex deputata del Pd, con un lungo curriculum parlamentare e di governo, è approdata sui lidi azzurri, grazie ai buoni uffici di Maurizio Gasparri, capogruppo azzurro a Palazzo Madama, e al via libera del governatore Alberto Cirio. Ora il suo nome circola con insistenza come possibile candidata sindaca del centrodestra a Borgomanero. L’operazione, però, sta creando più di un malumore. La decisione, percepita come imposta da Roma, ha spiazzato il segretario regionale di Forza Italia, il ministro Paolo Zangrillo, e il segretario provinciale di Novara, l’ex deputato Diego Sozzani. Il passaggio di Biondelli infatti, non è stato accolto con entusiasmo soprattutto dalle intendenze dei partiti del centrodestra. A complicare, l’attuale sindaco, Sergio Bossi, al suo secondo mandato starebbe lavorando per farle lo sgambetto.