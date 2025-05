Nova Coop ricavi oltre 1,2 miliardi e utile netto a 12 milioni

Nova Coop chiude il 2024 con ricavi lordi in crescita a oltre 1,2 miliardi di euro (+1,24%) e un utile netto a 12 milioni di euro. Sul bilancio voteranno, tramite tablet nei punti vendita o nelle assemblee, dal 19 maggio al 12 giugno, i 589.666 iscritti, 6.700 in più dell'anno precedente dopo anni di flessione. Il patrimonio netto, alla fine del 2024, ammonta a 870 milioni e 536 mila euro, in crescita di 18 milioni sull'anno precedente grazie all'utile di esercizio e all'avanzo di fusione relativo alle attività di scissione di Koru. I dipendenti sono 4.570. "In un anno caratterizzato da un'inflazione ancora più marcata nel contesto delle materie prime alimentari, dall'aumento dei costi energetici e del lavoro, abbiamo continuato a proteggere il potere d'acquisto delle famiglie -spiega il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive - limitando per quanto possibile il trasferimento degli aumenti subìti sui prezzi di vendita per generare valore per la nostra comunità. Questo ha significato un forte impegno sul fronte dell'efficienza, una razionalizzazione interna dei costi e, inevitabilmente, un sacrificio sui margini. Una scelta coerente con i nostri valori, che ha ribadito ancora una volta la nostra missione mutualistica e sociale e ha accompagnato il nostro impegno nel difendere le quote di mercato, portandoci a incrementare in maniera significativa i volumi sull'anno precedente. Nel 2024 abbiamo lavorato alla definizione del nuovo piano strategico che punterà su innovazione, sviluppo e competitività". Nel 2024 le vendite della rete tradizionale di supermercati e ipermercati hanno pesato sui ricavi per un importo di 1 miliardo e 85 milioni di euro, in crescita dell'1,74%. Gli scontrini battuti sono aumentati del 3,19% per un totale di 33,68 milioni, anche se con una lieve flessione del valore della spesa media, dovuto principalmente all'aumento dei punti ristoro sui quali Nova Coop ha scelto di puntare con il format Fiorfiore Cafè. ll carrello della spesa si è riempito di oltre 77 milioni di prodotti a marchio (+5 milioni), il sostegno ai soci si è tradotto in 126 milioni di euro di sconti (+18 milioni). In crescita l'home delivery. Tra le attività sociali cresce del 20% il valore commerciale dei beni recuperati e donati al terzo settore per confezionare pasti per chi ha bisogno. Sono stati donati 1,385 milioni di pasti.