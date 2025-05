ECONOMIA DOMESTICA

Italdesign, 4 gruppi interessati

Non vi sarebbero fondi ma realtà di progettazione e ingegneria tra i possibili acquirenti della società fondata nel 1968 da Giugiaro che ha segnato la storia dell'automobile. Dal 2010 è controllata da Volkswagen tramite Audi che l'ha messa in vendita

È partita la valutazione della vendita di Italdesign da parte di Audi. Lo ha confermato l’amministratore delegato dell’azienda fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro e Aldo Mantovani nell’incontro odierno con i sindacati. “Questo non vuol dire che la venderanno, è ancora tutto possibile”, racconta Gianni Mannori, responsabile della Fiom di Torino. Al momento ci sarebbero 4 o 5 gruppi interessati e non si tratta di fondi d’investimento ma di realtà di progettazione e di ingegneria, alcune con linee di produzione, tedesche e italiane, mentre sembrano escluso interessi cinesi.

“Ci sembra di capire che Audi non pensi di vendere Italdesign a una casa automobilistica – spiega Mannori – ma ad aziende di servizi di ingegneria che lavorano per case automobilistiche e non solo. Sperano di arrivare a una conclusione entro pochi mesi. Se dovesse restare in Audi sarebbe interessata dalla riorganizzazione che coinvolge tutto il gruppo”. Non si è parlato di occupazione, “per ora si parla di prospettive industriali, non è un’azienda in crisi che ha bisogno di ridurre il personale”. La società torinese, infatti, gode di ottima salute ed è la crisi della controllata ad aver spinto il gruppo Volkswagen a varare un ampio piano di ristrutturazione. “Il boccino è in Germania, ma la valutazione delle offerte sarà fatta in Italia – continua Mannori –. Il management italiano sta lavorando perché il patrimonio dell’azienda possa essere valorizzato. Da parte nostra c’è massima attenzione e preoccupazione, non tutte le soluzioni saranno da noi gradite”. La prossima settimana, da lunedì a mercoledì, si riunirà il Cae (comitato aziendale europeo), del quale fanno parte i sindacalisti degli stabilimenti europei del gruppo Audi, sul cui tavolo approda la vicenda Italdesign.