MALDESTRA

L'assessora ora s'attacca al Tar.

Sorella Chiarelli e Fratelli coltelli

Nelle grane per un finanziamento elettorale vietato, il suo destino resta appeso al filo del suo partito. Che oggi nella giunta delle elezioni del Piemonte ha deciso di rinviare l'esame a dopo che si saranno pronunciati i giudici amministrativi

Il caso di Marina Chiarelli non è chiuso. Questo lo si sapeva già, ma in quell’implicita affermazione c’è soprattutto il messaggio politico indirizzato all’assessore regionale del Piemonte, su cui pende un procedimento per un illecito finanziamento elettorale, spedito direttamente da Fratelli d’Italia, il suo partito. Il timbro i meloniani ce lo hanno messo questa mattina nella riunione della Giunta per le elezioni di Palazzo Lascaris.

Nella seduta odierna FdI ha chiesto di sospendere i lavori dell’organismo del Consiglio regionale fino al pronunciamento del Tar sul ricorso presentato dalla stessa Chiarelli contro la decisione del Collegio regionale di garanzia presso la Corte d’Appello di non vidimare il suo rendiconto elettorale dove compare il finanziamento di una cooperativa, soggetto inibito per legge dal finanziare partiti ed esponenti politici.

Sembra un paradosso, ma erano stati proprio gli stessi esponenti meloniani, appena una settimana fa, a rifiutare quel che hanno richiesto oggi. Nell’ultima riunione, il presidente della Giunta per le elezioni il piddino Alberto Avetta aveva, infatti, proposto di aggiornare a dopo l’esito del Tar l’istruttoria propedeutica a un eventuale pronunciamento del Consiglio sulla decadenza o meno di Chiarelli dal ruolo di consigliere. L’eventualità che al termine del procedimento giudiziario avviato dalla Procura della Repubblica di Novara ed esperite tutte le procedure amministrative del caso, l’esponente di FdI possa essere costretta a lasciare il suo posto nell’assemblea di via Alfieri resta sul tavolo. Così come, in quello scenario, ben difficile apparirebbe la conservazione del posto nella giunta regionale in qualità di “esterno”, ovvero non eletto, salvo costringere Alberto Cirio e tutta l’alleanza a rimettere mano all’esecutivo con inevitabile effetto domino sulle varie poltrone.

Come si diceva, alla proposta di Avetta FdI, tra lo sconcerto degli altri partiti, si era opposta chiedendo di aggiornare la seduta alla prima data utile, con la formale motivazione della necessità di approfondire la lettura della corposa documentazione. La lettura che non sfugge a chi conosce i segnali in codice della politica racconta un’altra storia. Dietro la richiesta di rivedersi oggi e dietro la stessa richiesta di Fratelli d’Italia, che altro non è se non la proposta respinta una settimana fa, c’è la malcelata intenzione di tenere, come abbiamo già scritto, sulla graticola la loro consigliera e assessora, sempre meno “tutelata” dai maggiorenti meloniani piemontesi. O, comunque, inviarle un messaggio di facile lettura: il caso non è chiuso. E ciò è tanto vero, come il fatto che lo stesso caso ancor prima che giudiziario e amministrativo, sia oramai in tutta evidenza politico.