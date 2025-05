Metalmeccanici, Consiglio comunale Torino sostiene rinnovo contratto

Il Consiglio comunale di Torino scende in campo per sostenere la vertenza per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, un comparto che nell'area torinese conta circa 2mila aziende con 90mila addetti. Lo fa con un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, che verrà votato oggi dall'assemblea di Palazzo Civico. A sollecitare una presa di posizione erano state anche le organizzazioni sindacali, ardite in Commissione, che avevano evidenziato come un documento della Città potesse essere un segnale importante. Primo firmatario dell'odg il presidente della Commissione Lavoro, Pierino Crema (Pd). "Abbiamo voluto dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori che da mesi rivendicano un contratto giusto, salari adeguati, sicurezza e stabilità - spiega -. Il Consiglio comunale si impegna a sostenere le iniziative sindacali e a sollecitare, attraverso il sindaco e la Giunta, tutti i livelli istituzionali affinché si apra il tavolo per il rinnovo del contratto. È un passo importante per dare futuro al nostro sistema industriale e dignità a chi lo fa vivere ogni giorno", aggiunge, sottolineando che n questo senso, assume un significato ancora più forte il sostegno al documento da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio: un segnale chiaro di unità istituzionale su un tema che va oltre le appartenenze e tocca i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori".