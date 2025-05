Piano Mattei, Lo Russo: "Comuni siano protagonisti per attuarlo"

"Anci e i Comuni hanno espresso la disponibilità a collaborare in modo fattivo alla strategia del Piano Mattei. Siamo soddisfatti del modo in cui il governo ha accolto questa nostra disponibilità, e ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso da consolidare nei prossimi mesi, con progettualità precise ed il coinvolgimento attivo dei Comuni che intendono partecipare a questo disegno". E' quanto afferma Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e vicepresidente Anci che, in qualità di delegato alle Politiche comunitarie e internazionali, ha partecipato stamani a Palazzo Chigi alla Cabina di regia sul Piano Mattei. "Nella strategia Paese verso l'Africa, all'azione importante dei ministeri e delle grandi partecipate di Stato, si possono affiancare i Comuni che sono pronti a dire la loro sui progetti di cooperazione decentrata. Possono farlo in due modi: da un lato, collaborando con le amministrazioni dei Paesi beneficiari su servizi comunali, cimiteriali, anagrafici, digitalizzazione, sistemi informativi territoriali, tutte attività peculiari delle amministrazioni locali italiane - ha spiegato il delegato Anci - Dall'altro, attraverso le multiutility, che sviluppano in regime di mercato servizi fondamentali come l'igiene ambientale, i rifiuti, termovalorizzatori e servizi idrici, nel quadro di una precisa strategia-Paese che coinvolga anche Utilitalia, la quale rappresenta le società del sistema. Per il successo di questa strategia integrata - ha concluso Lo Russo - riteniamo utile che siano coinvolte anche le città e l'Anci".