Oltre 50 sindaci invitano a votare a referendum

Oltre 50 sindaci hanno aderito all'appello per la partecipazione ai referendum dell'8 e 9 giugno. I primi cittadini di quasi tutti i capoluoghi di regione e di decine di altre città, tra questi quelli di Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino e Bologna, nell'appello ritengono doveroso "promuovere e incoraggiare la partecipazione" anche per ridurre "la distanza tra le istituzioni e i cittadini". "I referendum vertono su temi decisivi nel presente e per il futuro, sui diritti del lavoro e su quelli di cittadinanza per i nuovi italiani, e sono un'opportunità per riflettere insieme, per discutere nel merito delle questioni proposte, e per esprimere una volontà collettiva attraverso il voto" e si devono invitare" tutte e tutti a informarsi, a discutere, a confrontarsi, e soprattutto a recarsi alle urne". Il richiamo finale dell'appello, rivolto a tutti i sindaci e le sindache italiani affinché aderiscano, recita: "L'8 e 9 giugno esercitiamo un diritto fondamentale: partecipiamo al referendum. Facciamolo come gesto di cittadinanza attiva, di fiducia nella democrazia, di impegno per una società più consapevole, giusta e partecipata".