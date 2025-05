SPARIAMOLA GROSSA

Tra tapiri e fantasmi show in Sala Rossa su multe e referendum

Prima il consigliere di Torino Bellissima Firrao "premia" l'assessore Foglietta dopo il caso delle microcar elettriche, poi il radicale Viale emula Magi e si presenta in aula avvolto da un lenzuolo bianco. E così il Consiglio Comunale si trasforma in avanspettacolo

Tra tapiri e fantasmi, la Sala Rossa ha assistito a sedute decisamente più noiose. Ad aprire le danze il consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che al termine della sua interpellanza sui parcheggi a pagamento per le microcar elettriche, che ha sostanzialmente spinto il Comune a fare marcia indietro (cancellando la pagina dedicata dal sito della Gtt), ha consegnato un tapiro d’oro all’assessore ai trasporti Chiara Foglietta. Dopo che al termine della scorsa settimana sono usciti i primi articoli, in un primo comunicato il Comune aveva bollato come “fake news” la vicenda, eppure gli screenshot della pagina (poi cancellata) dicono un’altra cosa, come ha ricordato in Consiglio Firrao, che proprio per questo motivo ha voluto “premiare” l’assessore Foglietta con l’iconica statuetta resa celebre da Striscia la Notizia per contestare le modalità di comunicazione della Giunta. Una provocazione che lei ha sportivamente colto: “Per una volta che il consigliere Firrao mi regala una cosa me la tengo, ma lo invito a leggere gli allegati delle delibere”.

Ma il momento clou della giornata è arrivato un paio d’ore dopo, in pieno svolgimento del Consiglio Comunale, e a regalarlo è stato tanto per cambiare l’istrionico Silvio Viale, capogruppo della Lista Lo Russo e storico esponente dei Radicali e di +Europa. Per riportare l’attenzione sui referendum dell’8 e 9 giugno, Viale ha deciso di emulare il suo collega di partito Riccardo Magi, che pochi giorni fa si è travestito da fantasma alla Camera dei Deputati, aggirandosi tra i banchi del Consiglio avvolto da un lenzuolo bianco con due buchi per gli occhi: “Oggi il fantasma dei referendum era in Consiglio Comunale a Torino per sollecitare la Rai e tutti i media a informare sui referendum. Non importa se si andrà a votare e cosa si voterà, ma i cittadini hanno il diritto di conoscere e di essere informati, mentre fino ancora oggi molti non conoscono neppure dell’esistenza dei referendum”, ha dichiarato il consigliere, che ha anche ricordato come l’idea del travestimento da fantasma non nasce da Magi, bensì dallo storico leader radicale Marco Pannella, che vi aveva più volte fatto ricorso per attirare l’attenzione sulle campagne referendarie degli anni 90. Tra i consiglieri in Sala qualcuno ha evocato il nome del sindaco Stefano Lo Russo, assente anche oggi perché impegnato a Roma, in qualità di vicepresidente dell’Anci, alla riunione della cabina di regia del Piano Mattei, in programma oggi a Palazzo Chigi. Il siparietto tra Viale e i colleghi non ha però divertito la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, che dallo scranno più alto della Sala Rossa ha sbottato: “Se vi interessa più il folclore dei temi che riguardano i cittadini io sospendo la seduta e vi mando a casa”. Viale è riuscito un’altra volta nel suo intento: far parlare di sé e delle sue iniziative. Firrao e gli altri prendano appunti per il prossimo show a Palazzo Civico.