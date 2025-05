SCONTRO TRA ISTITUZIONI

Il bastone (no al terzo mandato) e la carota (Lep per l'Autonomia) del Governo alle Regioni

C'è poco da festeggiare al festival di Venezia. L'esecutivo da una parte interviene e blocca decisioni locali, dall'altra vara un decreto all'acqua di rose sulla riforma bandiera della Lega. E anche il fronte dei governatori si sgretola. Meloni dà forfait

Le Regioni fanno festa ma c’è poco da festeggiare. Mentre governatori e assessori si trovano a Venezia per l’annuale kermesse, dal Governo arrivano segnali che rischiano di incrinare rapporti che con eufemismo molti definiscono “difficili”. Se l’esecutivo di Giorgia Meloni ha impugnato la legge sul terzo mandato della Provincia autonoma di Trento, dall’altro ha approvato il ddl delega sui Lep, passaggio obbligato per la prosecuzione dell’accidentato iter dell’autonomia differenziata. Reazioni diversificate in laguna, dove anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato a guardare ai principi di sussidiarietà e indicato le “intersezioni, talvolta intense” tra i diversi livelli di competenza. Dalla premier, attesa domani, i presidenti sperano di ricevere rassicurazioni, a ciascuna delle proprie posizioni che, mai come in questo periodo, non solo non collimano ma spesso confliggono. Nord e Sud, appartenenze politiche, prospettive personali, tensioni locali: tutto entra in gioco e sembra alimentare i distinguo interni alla Conferenza delle Regioni. Intanto, la premier colpita da influenza ha annunciato che diserterà i lavori di domani.

L'umore (nero) a Zaialand

Il presidente veneto Luca Zaia ha comunque sottolineato che “il Governo è motivato, uno dei pilastri del programma è l’autonomia, insieme ad altre grandi riforme che si vogliono fare, e penso che si debba andare nella direzione di iniziare questo percorso, che è previsto dalla Costituzione”, e ha ribadito che “le disuguaglianze vanno combattute con autonomia e federalismo. Dobbiamo essere produttivi e solidali con il Governo e non viverlo come una controparte; ovvio è che poi ci sono delle istanze territoriali che noi conosciamo. Per distruggere l’Ufficio complicazioni affari semplici dobbiamo dare spazio agli enti locali e alle Regioni”. Sorvola, come del resto ha fatto anche Matteo Salvini, sul voto contrario della Lega in Cdm sull’impugnativa alla legge voluta da Maurizio Fugatti per farsi un terzo quinquennio a Palazzo Trentini.

Le grane di Fedriga

Il presidente della Conferenza Regioni e Province autonome, e del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, altro leghista, ha fatto appello all’unità di intenti sul tema: “La cosa che spero è che non venga vissuta come bandiera di una o dell’altra parte”. Ha le sue grane, Fedriga con la giunta congelata: casus belli un’intervista del ministro Luca Ciriani (in cui se la prende per l’inaugurazione in anticipo sui tempi dell’ospedale di Pordenone, definita “uno scherzo”) ma sullo sfondo c’è lo scontro sul terzo mandato. In attesa, giovedì a Roma, di affrontare la questione direttamente con la Meloni, issa il vessillo dell’autonomia: “è l’assetto istituzionale del Paese – ha ribadito –, e la domanda che dobbiamo porci non è chi gestisce il potere, ma chi meglio può svolgere un servizio ai cittadini. Se lo fa lo Stato, è giusto che lo faccia lo Stato, se lo fanno le Regioni è giusto che lo facciano le Regioni. Il centralismo non dà risposte ai territori, anzi rischia di aumentare i divari”.

Il no di Todde

Una visione che però non tutte le Regioni condividono. Spicca la posizione della sarda Alessandra Todde, secondo cui la legge sull’autonomia “premiava le regioni più ricche. Scontando noi un gap dal passato, ovviamente ci saremmo trovati nelle condizioni di non poter mai raggiungere quelle che sono, nel bene e nel male, regioni più avanti, molto più collegate rispetto all’Europa che decide sempre di più. Noi vogliamo – ha concluso – una ripartizione delle risorse che ci permetta di correre ad armi pari e orgogliosamente vogliamo essere competitivi”.

Calderoli ci riprova

Il ministro leghista Roberto Calderoli ci riprova e fa approvare dal Cdm una legge delega sui Lep. “Finalmente, dopo quasi 24 anni di ritardi, c’è un percorso chiaro e realizzabile per l’attuazione della Costituzione, per la completa realizzazione dell’autonomia differenziata, per il superamento dei divari tra i territori”. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, dopo l’approvazione del provvedimento in Cdm sottolinea come “la grande innovazione di questo passaggio è che, prima di definire i livelli essenziali di una prestazione concernente diritti civili e sociali, ci prenderemo l’onere di definire anzitutto la prestazione stessa: gli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, anche non quantificabili in termini finanziari che gravino sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione. E dopo aver chiarito il perimetro delle prestazioni, potremo quindi determinare il Lep da assicurare su tutto il territorio nazionale. È la prima volta che questo lavoro viene svolto, visto che le prestazioni sono rimaste pressoché indefinite nel corso degli anni”.

Le opposizioni: legge truffa

Secondo le opposizioni si tratta di “una legge in bianco, l’ennesima truffa leghista ai danni dei cittadini e del Parlamento”, attacca Alleanza Verdi e Sinistra. E, in effetti, al di là dei consueti toni trionfalistici, il testo non dice come verranno finanziati i Livelli essenziali delle prestazioni che tocca tutte le materie più sensibili: sanità, scuola, ambiente, lavoro, trasporti. “Una legge delega in bianco, scritta per tenere insieme un centrodestra ormai sfibrato, ma priva di qualsiasi concretezza e totalmente scollegata dai rilievi della Corte Costituzionale”, la bolla il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. “Nessuna risorsa, nessuna garanzia, nessuna risposta alle vere esigenze dei territori. È l’ennesima presa in giro: tre anni di governo Meloni, e il bilancio sull’autonomia è desolante. Zero risultati, solo confusione legislativa e promesse tradite”. Per qualcuno è una provocazione, senza alcuna copertura finanziaria e con il solito linguaggio vago per nascondere l’assenza di investimenti. Il governo dice che non ci saranno costi per lo Stato: ma come si pensa di attuare l’autonomia senza risorse? “La verità – conclude Martella – è che la cosiddetta madre di tutte le riforme si è trasformata nella madre di tutte le promesse mancate. E anche il centrodestra veneto non ha più alibi: sono passati quasi otto anni dal referendum sull’autonomia, e dopo tre mandati consecutivi di Zaia il Veneto non ha ottenuto una sola competenza in più su nessuno dei 23 ambiti richiesti. L’autonomia che ci raccontano esiste solo nei titoli di giornale e nei comizi. Ma nella realtà, ancora una volta, non c’è nulla”.