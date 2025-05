SANITÀ

Il nodo delle terapie intensive stringe l'intramoenia in clinica

Drastico taglio dal vertice della Città della Salute sull'attività in convenzione con tre note strutture private. Gli interventi più complessi (e redditizi) solo in ospedale. Gli esiti dell'ispezione e il tema della sicurezza nella relazione della direttrice sanitaria Pirola

Più che un taglio, quello che pare annunciarsi al momento per tre note cliniche private torinesi, è un colpo di scure sugli interventi di maggior complessità e quindi anche più remunerativi, effettuati dai medici della Città della Salute in regime di libera professione. Entro la fine del mese il commissario Thomas Schael siglerà le nuove convenzioni con la clinica Fornaca, la Sedes Sapientiae, entrambe del gruppo Humanitas e con la Santa Caterina del gruppo Gruppo Villa Maria, ma tutto lascia supporre che l’oggetto dell’accordo sarà molto diverso rispetto a quanto avvenuto fino ad ora nelle strutture private.

A incidere in maniera, probabilmente, inattesa non sarà solo la linea improntata dal vertice di corso Bramante a riportare all’interno della più grande azienda ospedaliera del Piemonte l’attività esercitata in regime di intramoenia allargata, ovvero in strutture private. Alla base dell’esclusione di tutti gli interventi e quindi i ricoveri per casi che contemplino un certo grado di complessità e quindi di rischio c’è il rapporto stilato dalla direttrice sanitaria Flavia Pirola, dopo aver visitato le tre strutture private. In quelle pagine emergerebbe una situazione legata alle terapie intensive tale da aver indotto la stessa Pirola a non ritenere le tre strutture adeguate a garantire gli standard di sicurezza previsti per una vasta serie di interventi.

Il rapporto Pirola

Tecnicamente i livelli di complessità, o più esattamente di rischio anestesiologico, vengono definiti Asa, acronimo di American Society of Anesthesiologists, con il quarto come massimo. Nel rapporto della direttrice sanitaria si darebbe il via libera solo per i primi due, escludendo di fatto gran parte degli interventi di ortopedia, tutta la cardiochirurgia e non poche altre branche dell’attività, compresi tutti i ricoveri per pazienti colpiti da tumori maligni, che fino ad oggi è stata svolta nelle cliniche che hanno risposto al bando per la nuova convenzione, dopo la scadenza del precedente peraltro prorogato da chi guidava prima la Città della Salute.

Quelle che sembrano potersi definire mancate rispondenze ad alcuni requisiti previsti dalla convenzione, riguarderebbero i letti di terapia intensiva che, come facilmente intuibile, sono un presupposto inderogabile per garantire la sicurezza dei pazienti in tutta una serie di ricoveri e interventi. Nella dettagliata relazione che la direttrice sanitaria dovrebbe consegnare oggi al commissario questi requisiti non sarebbero stati accertati o, comunque, non sarebbero ritenuti soddisfacenti sempre sul fronte della sicurezza che alla Città della Salute spetta garantire, visto che in quelle strutture vengono autorizzati ad operare medici dipendenti dall’azienda. In un caso, quello della Santa Caterina la terapia intensiva sarebbe stata realizzata ex novo, ma non ancora completamente attiva, mentre negli altri due si tratterrebbe di letti monitorizzati, ma ciò non basterebbe a detta del vertice sanitario di corso Bramante per rispettare appieno i requisiti.

Gli effetti delle ispezioni

L’ispezione dei giorni scorsi, ma anche ulteriori verifiche documentali avrebbero evidenziato l’assenza o comunque il mancato aggiornamento di una classificazione ufficiale da parte del sistema sanitario pubblico di quella dotazione per la rianimazione da cui dipende la decisione di inserire o meno tutta una serie di prestazioni, sempre in regime di ricovero, nella convenzione attesa entro la fine del mese.

Non bisognerà aspettare molti giorni, insomma, per sapere quanto peserà la riduzione dell’attività svolta da numerosi medici, tra cui non pochi luminari, della Città della Salute nelle cliniche e di conseguenza quanto aumenterà quella all’interno dell’azienda ospedaliera, pratica quest’ultima peraltro prevista dalla legge, derogabile verso l’allargata solo in mancanza di spazi.

Facile anche supporre che le strutture private potranno obiettare sulle decisioni che in corso Bramante verranno prese in base alla relazione della direttrice sanitaria. Un atto, così come l’accertamento di persona da parte della dirigenza aziendale delle dotazioni delle cliniche, che comunque segna un cambio di passo rispetto al passato. E anche rispetto ad altre aziende sanitarie del Piemonte.