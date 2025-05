Nubifragio all'alba su Torino

Giornata di forti piogge, allerta gialla dell'Arpa in tutto il Piemonte sud-occidentale. I rovesci sono iniziati già nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio: un nubifragio, in particolare, si è abbattuto su Torino tra le 4 e le 5 del mattino. Ed è ripreso attorno alle 6,30. Al momento non si segnalano danni. Si registrano grandinate di piccole dimensioni sulle pianure del Torinese (specie sul Pinerolese), con i nuclei temporaleschi in risalita verso nord-est. Sono previste piogge a tratti molto intense tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio di oggi 20 maggio, prima di un graduale miglioramento con parziali schiarite verso sera. Attenzione a possibili temporali e nubifragi semi-stazionari che in mattinata potranno interessare le aree pedemontane comprese tra Canavese e Cuneese, dove sono attesi locali accumuli abbondanti assieme a possibili allagamenti. Tra la mattinata e il tardo pomeriggio sono attese nuove piogge, rovesci e temporali localmente intensi soprattutto tra Canavese, Torinese, Cuneese e Astigiano, a carattere sparso anche altrove, con possibili nubifragi e accumuli pluviometrici anche abbondanti sui settori pedemontani occidentali. Dal tardo pomeriggio e in serata tendenza ad un’attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite in avanzamento da nord e da ovest, ma con temperature massime in netto calo con valori diurni non superiori ai 15-19°C su pianure e colline.