Icardi, servizi e sanità per il rilancio delle montagne

Luigi Genesio Icardi, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, è intervenuto ieri sera a Prazzo Inferiore, in provincia di Cuneo, all'evento di presentazione del libro 'Alpi, spina dorsale d'Europa'. Nel corso del suo intervento, dal titolo 'Sviluppo sostenibile delle montagne piemontesi: strategie per la sanità e il sociale', ha illustrato i contenuti della Strategia per lo Sviluppo sostenibile delle Montagne 2023-2027, approvata dalla Regione Piemonte, con particolare attenzione a due obiettivi: "Sostenere lo sviluppo e il benessere fisico e psicologico delle persone" e "Affrontare i cambiamenti della domanda sanitaria: cronicità, fragilità, appropriatezza delle prestazioni ed equità distributiva". "La montagna è per il Piemonte una parte importante della sua identità regionale. La sua storia, le tradizioni, le attività produttive si sono radicate saldamente in questa parte del territorio regionale - ha detto Icardi - Seppur in modo diverso dal passato, la montagna può rappresentare una significativa area di sviluppo sociale ed economico per la regione e per il Paese, ma per puntare su questi obiettivi servono politiche finalizzate alla sostenibilità e all'equità che si realizzano a partire dal potenziamento dei servizi di base per i cittadini, per i turisti, per gli imprenditori fino ad arrivare alla più estesa rete delle relazioni con le altre regioni dell'arco alpino". Le misure indicate da Icardi comprendono "le case e gli ospedali di comunità, la domiciliarità, la telemedicina, i dispensari farmaceutici, la medicina di montagna, i centri di aggregazione sociale, la rete informatica, i trasporti verso i centri sanitari nelle valli, i servizi indiretti come le mense, i doposcuola, gli asili...", elementi che "possono contribuire al ripopolamento delle montagne consentendo alle persone di scegliere di restare o ritornare nella terra dove sono nate".