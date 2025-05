Coldiretti-Eurispes, agromafie ampliano controllo sulla filiera

"La crisi internazionale e i cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi la filiera agroalimentare, che appare sbilanciata a favore della distribuzione e penalizza i produttori. Molte aziende agricole, pur operando nel contesto del successo del made in Italy, faticano a sostenere l'aumento dei costi, la riduzione delle rese, i prezzi imposti dalla Gdo e la difficoltà di accesso al credito". Così il presidente di Eurispes, Gian Maria Fara, alla presentazione del Rapporto sulle agromafie. "Grazie alla loro liquidità - aggiunge - le mafie offrono prestiti usurari o acquistano aziende agricole in difficoltà, seguendo un modello simile al land grabbing. Questa nuova strategia punta direttamente alla terra e alla produzione primaria, ampliando il controllo lungo tutta la filiera: dalla produzione ai fondi pubblici, fino alla manodopera sfruttata". Bene quindi, per Coldiretti la proposta di legge per potenziare gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura. "Erano dieci anni - dice il segretario generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo -che aspettavamo l'approvazione della proposta di legge elaborata dal procuratore Caselli che ancora nessuno aveva avuto il coraggio di fare e che invece l'attuale governo ha avuto la determinazione politica di concretizzare. Chiediamo ora che il Parlamento proceda a una rapida approvazione definitiva superando le resistenze trasversali che arrivano da pezzi della grande industria in mano alle multinazionali e da segmenti della Gdo". "Coldiretti - sottolinea il presidente nazionale di Coldiretti e dell'Osservatorio agromafie, Ettore Prandini - è da sempre in prima linea contro le agromafie e denunciamo lo sfruttamento in ogni parte del mondo perché la problematica delle agromafie non è solo italiana come dimostra il rapporto".