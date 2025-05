ECONOMIA DOMESTICA

In Piemonte la crisi picchia duro, dalla Cisl no ai referendum rétro

Si apre domani al Lingotto il congresso regionale del sindacato riformista. Caretti, che sarà rieletto per un altro mandato, incalza la giunta Cirio: "Servono accordi pilota". Attesa per le conclusioni della leader Fumarola che ribadirà il no ai quesiti della Cgil

Al Lingotto, uno dei luoghi iconici della stagione ferrigna di Torino, cattedrale del fordismo made in Fiat, simbolo di una riconversione che ha marcato una cesura con l’era delle bronzine, si apre domani il XIV Congresso regionale della Cisl Piemonte. Con lo slogan “Contrattare, Partecipare, Innovare. Per i Diritti, con l’Europa”, il sindacato che ha nell’autonomia la propria orgogliosa identità e nella contrattazione il tratto distintivo del suo agire riunisce i propri quadri dirigenti, misurandosi con le trasformazioni del lavoro in una regione in forte crisi di vocazioni industriali e produttive. Ad aprire i lavori sarà Luca Caretti, segretario generale che si ricandida, mentre la leader nazionale Daniela Fumarola chiuderà la seconda giornata con un intervento che si verosimilmente prenderà di petto i nodi dell’attualità, a cominciare dai referendum promossi dalla Cgil e dall’approvazione della cosiddetta “Legge Sbarra” (dal nome del suo predecessore) sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

In tutto saranno 247 delegati, in rappresentanza di 261mila iscritti, provenienti dalle quattro Cisl territoriali (Torino-Canavese, Piemonte Orientale, Alessandria-Asti e Cuneo) e dalle 18 federazioni di categoria. Oltre un centinaio gli invitati, mentre sul palco, un parterre di big: il governatore Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo, la vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro Elena Chiorino, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e il segretario confederale Cisl Giorgio Graziani.

Crisi industriale: il Piemonte al bivio

Luca Caretti va dritto al punto: “La crisi industriale piemontese sta assumendo proporzioni sempre più vaste”. Ex Ilva di Novi Ligure, Stellantis che sposta le produzioni Maserati a Modena, Italdesign verso la vendita da parte di Volkswagen: il quadro è preoccupante. A Mirafiori, “i volumi della 500 ibrida potrebbero non bastare”, avverte, chiedendo all’Europa nuovi ammortizzatori sociali e alla Regione Piemonte “accordi pilota per ricollocare i lavoratori in cassa integrazione in realtà in crescita”. Il suo impegno è netto: “Nessun lavoratore sarà abbandonato”.

Rinnovamento e partecipazione

Il congresso segna un rinnovamento profondo: sei nuovi segretari, tra cui Giuseppe Filippone (Torino-Canavese), Claudia Zanella (Cisl Scuola), Federico Chiariello (Fit Cisl), Luca Mellano (First Cisl), Alberto Fabris (Cisl Medici) e Simone Pensato (Sicet Cisl). Confermati nel ruolo di segretari generali Elena Ugazio nel Piemonte Orientale, Marco Ciani ad Alessandria-Asti, Enrico Solavagione a Cuneo e i restanti vertici delle federazioni regionali. “Un ricambio per aprire ai giovani e costruire il sindacato di domani”, sottolinea Caretti, con una stoccata: “Altrove si parla di rinnovamento, ma i fatti sono rari. Noi li facciamo”. Sul tavolo anche sanità, sicurezza sul lavoro e la “partecipazione”, con la nuova legge che attua l’articolo 46 della Costituzione. “Una svolta storica”, dice Caretti, “ma ora va applicata nelle aziende”.

Fumarola: “Referendum Cgil? Retroguardia”

L’intervento di Daniela Fumarola, giovedì 22 maggio (con incontro stampa alle 11.30), è tra i più attesi. La leader Cisl ribadirà la contrarietà ai referendum sul lavoro della Cgil, definiti “di retroguardia”, prendendo le distanze dall’azione di Maurizio Landini. Il sindacato “rosso” per antonomasia ha assunto un profilo marcatamente politico, trovando nel Pd di Elly Schlein (e anche nei 5 Stelle di Giuseppe Conte) grande ascolto, ritagliandosi un ruolo di “cinghia di trasmissione” di istanze e rivendicazioni, imponendo alle opposizioni la propria agenda. Un collateralismo a posizioni rovesciate rispetto allo storico legame che unì Cgil e Pci. Nelle ultime interviste, Fumarola è stata piuttosto tranchant: “I referendum non risolvono i problemi del lavoro. Guardano al futuro con lo specchietto retrovisore, mentre servono tutele nuove”. Sul Jobs Act, ha aggiunto: “Abolire le tutele crescenti non riporta l’articolo 18, ma la riforma Fornero, con indennizzi ridotti da 36 a 24 mensilità, un danno per i lavoratori”. Sul referendum per la cittadinanza (da 10 a 5 anni per richiederla), è chiara: “Non è lo strumento giusto. Serve una riforma organica, a partire dallo ius scholae”. La Cisl, pur contraria, non inviterà a boicottare le urne, lasciando libertà di voto.