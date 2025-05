Disabato (M5s), subito informativa su "propaganda FdI a Salone Libro"

La capogruppo M5s in Regione, Sarah Disabato, chiede una informativa in Consiglio regionale del governatore Alberto Cirio e dell'assessore Maurizio Marrone su un episodio avvenuto domenica al Salone del Libro: un appuntamento organizzato dal collettivo femminista francese di destra Nemesis sui temi della violenza di genere e della violenza nelle periferie, "spazio usato dall'assessore Marrone per fare propaganda politica e incitare all'odio razziale". Alla richiesta di Disabato di sono unite le altre capogruppo delle minoranze, a partire da Gianna Pentenero (Pd) e Alice Ravinale (Avs). La richiesta era stata anticipata ieri con una mail da Disabato al presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, ma non ci sarà "per indisponibilità della giunta". Cirio e Marrone infatti oggi non sono presenti a Palazzo Lascaris. "Mi sono presentata all'incontro - ha detto Disabato questa mattina in Aula - e vorrei poter chiarire insieme a Cirio e Marrone che l'occupazione di spazi pubblici istituzionali della Regione Piemonte per fare propaganda politica è inaccettabile. Gli spazi istituzionali servono per altri scopi: a quell'evento mancavano solo i santini e i manifesti dell'assessore Marrone, che non perde occasione per sfruttare il suo ruolo a fini elettorali".