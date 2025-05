RETROSCENA

"Dieci anni da governatore bastano" Anzi, persino avanzano per Cirio: Piemonte al voto anticipato

Sul palco del festival di Venezia sposa la linea del suo partito contrario al terzo mandato. Lui si candiderà alle politiche del 2027, prendendosi tutto il tempo per optare in modo da lasciare alla vice Chiorino di portare la Regione alle urne nel 2028

C’è chi farebbe carte false per restare e chi, invece, non vede l’ora di andarsene. Mentre si infiamma lo scontro sul terzo mandato per i presidenti di Regione, esploso con il Doge Luca Zaia in Veneto, deflagrato tra i lapilli del Vesuvio dopo l’altolà a Vincenzo De Luca e ora esteso al Trentino di Maurizio Fugatti e, di conseguenza, al Friuli-Venezia Giulia guidato dal Duca Massimiliano Fedriga, uno se sta come un puciu. È Alberto Cirio, forzista di fede tajanea, che a nemmeno un anno dalla riconferma alla guida del Piemonte sta studiando il modo di mollare baracca e burattini.

“Sul mandato in Regione, penso che debba avere limiti e vincoli, abbiamo 10 anni per iniziare e concludere un percorso – ha detto oggi Cirio intervenendo al Festival delle Regioni di Venezia anche nella veste di vicesegretario di Forza Italia –. Questa è la posizione del mio partito, di dialogo e di confronto verso le altre forze politiche. In Piemonte ho 1.200 comuni, metà di essi hanno meno 1.000 abitanti, e lì i limiti ti mettono in difficoltà a cercare candidati. Sulle Regioni la pensiamo diversamente”, ha concluso.

Il piano dello "svicio" d'Alba

Bon, ciapa lì. Il non detto – e indicibile a microfoni accesi (ma oggetto di chiacchierate riservate) – è che il buon Cirio ha un piano per levare le tende dal grattacielo, ben prima della fine del suo secondo mandato. Calendario alla mano, visto il quasi certo (breve) anticipo della scadenza della legislatura nazionale a marzo del 2027 in modo da tenere il voto a giugno, Cirio si presenterà alle elezioni da presidente in carica (la legge non lo vieta), formalmente per tirare la volata al suo partito, per poi optare nell’ultimo giorno consentito (tre mesi). Cosa sceglierà? Il seggio parlamentare qualora si aprissero per lui concrete possibilità di entrare al governo (non gli dispiacerebbe il ministero dell’Agricoltura), altrimenti resterà al quarantesimo piano del grattacielo “accontentandosi” di un ritorno a Bruxelles nel 2029.

Calendario alla mano

È però assai ottimista, Cirio. Non solo per la sua naturale propensione a vedere sempre pieno il (suo) mezzo bicchiere ma anche perché rassicurazioni in tal senso gli sarebbero arrivate dai mammasantissima della coalizione. Addirittura, dicunt nei corridoi (ma lui sorvola, quindi accreditando la voce), che al momento dell’accettazione della ricandidatura sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini gli avrebbero promesso di tenergli in caldo lo scranno. Chissà. Di certo Cirio sta facendo bene i conti, anche per smontare le prevedibili critiche e i più che probabili ostacoli. Prendendosi tutto il tempo consentito dalla legge non porterebbe il Piemonte alle urne due anni prima della scadenza bensì solo un anno in anticipo, giacché toccherebbe alla sua attuale vicepresidente Elena Chiorino (Fratelli d’Italia) governare la Regione fino alla prima finestra elettorale che, a quel punto sarebbe la primavera del 2028. Un voto assieme alla Lombardia, boccone succulento per i meloniani, una coincidenza che aumenterebbe il potere contrattuale di Forza Italia. Per questa ragione Antonio Tajani, checché ne dicano i malmancisti ciriani (incredibile ma esistono), vedrebbe di buon occhio l’intera operazione. A meno che la Meloni, non fidandosi troppo dei suoi partner punti a portare al voto nel 2027 anche la Lombardia, per onorare lo scambio con il Veneto non alle calende greche.