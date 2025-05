ALTA TENSIONE

Askatasuna, due ricorsi al Tar. Regione e Comune ai ferri corti

Guerra di carte bollate contro il piano del sindaco Pd Lo Russo. L'assessore meloniano Marrone: "Ho sperato fino all’ultimo che l’amministrazione comunale tornasse sui suoi passi". Fratelli d'Italia presenta una seconda istanza: "L'immobile torni alla legalità"

Doppio ricorso al Tar contro la delibera del Comune di Torino sul “patto sui beni comuni” relativo all’immobile di corso Regina Margherita 47, occupato dagli autonomi del centro sociale Askatasuna. A impugnare l’atto sono la Regione Piemonte e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, quartiere nel quale è collocata la struttura. “Come promesso l’avvocatura della Regione ha provveduto a notificare al Comune il ricorso per l’impugnativa della delibera di concessione dell’immobile di corso Regina Margherita per la palese violazione della nostra Legge regionale sui beni comuni – dichiara l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone –. Ho sperato fino all’ultimo che l’amministrazione comunale tornasse sui suoi passi, evitando un contenzioso tra istituzioni, ma non potevamo tollerare che una legge a tutela del volontariato civico sano, venisse strumentalizzata e calpestata per consentire che un immobile pubblico di pregio resti ostaggio di antagonisti che erano, sono e restano violenti”.

Un secondo ricorso è stato presentato dai consiglieri FdI di Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, Francesco Caria e Domenico Giovannini, che chiedono anche la sospensione cautelare dell’efficacia della delibera. “Quel palazzo nel cuore di Vanchiglia sarebbe più utile alla comunità se assegnato ad associazioni che operano nella legalità”, affermano i firmatari. “Insieme al segretario regionale Fabrizio Comba e al vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli, abbiamo convenuto che Fratelli d’Italia compisse un passo in avanti nella pluriennale battaglia contro Askatasuna, consentendo ai nostri consiglieri in Circoscrizione 7 di presentare un ulteriore ricorso al Tar contro la stessa delibera comunale, valorizzando il loro ruolo di eletti nel quartiere dove insiste il centro sociale autonomo”, conclude il coordinatore di Fdi Torino Maurizio Pedrini.

La replica del sindaco: "Tutto regolare"

“È stato notificato il secondo ricorso al Tar, uno della Regione che non prevede l’istanza di sospensiva e uno firmato da alcuni consiglieri di Circoscrizione di FdI. Ovviamente la Città si costituirà in giudizio convinta che la procedura dal punto di vista amministrativo che abbiamo seguito è stata fin qui corretta e adotteremo gli atti amministrativi di conseguenza”. Così, a margine della firma fra la Città di Torino e i sindacati di un protocollo sugli appalti, il sindaco Stefano Lo Russo a proposito dei ricorsi al Tar contro la delibera sui beni comuni relativa al patto di collaborazione per Askatasuna.