Iren, al via a Torino lavori per estendere teleriscaldamento

Iren ha avviato i cantieri per il rinnovo e l'estensione della rete di teleriscaldamento a Torino, con interventi distribuiti in più quartieri. L'obiettivo è aumentare l'efficienza del servizio, ridurre le dispersioni di calore e ottimizzare la distribuzione dell'energia termica. I lavori, previsti tra la primavera e l'autunno 2025, prevedono la posa di oltre 5,3 chilometri di nuove tubazioni e consentiranno l'allacciamento di 130 nuovi edifici, per un totale di circa 80 milioni di metri cubi serviti. L'investimento complessivo ammonta a oltre 30 milioni di euro, con una media di 150 lavoratori impiegati tra personale Iren e imprese appaltatrici. L'intervento include anche lavori di rinnovo della rete esistente, nuovi collegamenti e ripristino del manto stradale. La selezione dei tratti su cui intervenire è stata effettuata grazie a monitoraggi tecnici e termografie aeree, in grado di individuare con precisione le anomalie nella rete. Iren potenzierà anche la comunicazione ai cittadini: i cantieri saranno infatti accompagnati da teli informativi con QR code per accedere a una piattaforma web dedicata. Sono previste inoltre affissioni, volantinaggi e avvisi sulla viabilità nelle aree coinvolte. L'intervento - spiegano da Iren - contribuirà anche alla transizione energetica della città, evitando fino a 3.800 tonnellate di CO₂ all'anno, equivalenti a 26.000 alberi piantumati.