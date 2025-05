Balzo dell'utile netto per Banca del Piemonte, +22% nel 2024

Banca del Piemonte ha chiuso il 2024 con un utile netto di 15,6 milioni di euro, in crescita del 21,7% rispetto all'anno precedente, mentre la redditività si attesta a 20,4 milioni di euro (rispetto ai 17,2 milioni del 2023). L'istituto di credito ha aumentato i crediti alla clientela (+4,9%, a 1,5 miliardi), in particolare per i mutui alle famiglie (+9%) e gli impieghi a breve termine (+11,9%). La raccolta complessiva è aumentata del 3,1% a 4,6 miliardi, soprattutto il risparmio gestito, in consulenza e amministrato è cresciuto dell'8,8%. "La strategia per il triennio 2025-2027 è in linea con la propensione al rischio e tiene conto dell'evoluzione dell'organizzazione aziendale e del sistema dei controlli interni. Il 2025 è iniziato bene: nel primo trimestre la crescita del 16,7% del margine di interesse e del 9,6% delle commissioni nette, insieme allo stretto controllo dei costi operativi e dei rischi, hanno consentito una crescita dell'utile netto del 38,6%" commenta l'amministratore delegato Camillo Venesio.