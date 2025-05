Ravello (FdI), M5s piange per Maserati ma non era contro l'auto?

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Roberto Ravello, punta l'indice contro la capogruppo M5s Sarah Disabato che in Aula ha sollecitato la giunta Cirio a "battere i pugni per richiamare Stellantis alle proprie responsabilità" e per difenderne i dipendenti in Piemonte, sottolineando che i pentastellati "sono gli stessi che sul programma parlano di abbandono dell'auto privata". "I Cinquestelle - sostiene Ravello - soffrono di un disturbo dissociativo dell'identità. E' difficile pensare che la Disabato di oggi, impegnata in un'improbabile arringa contro la desertificazione industriale e la crisi dell'automotive, sia la stessa che solo pochi mesi fa si presentava alle elezioni regionali auspicando nero su bianco nel programma elettorale l'abbandono dell'auto privata. Se non è amnesia è sciacallaggio, in fondo non so cosa sia meglio". "Sono da respingere al mittente - afferma - anche le accuse di immobilismo rivolte alla Regione in ordine alle azioni di sostegno al reddito da cassaintegrazione: il Fondo Formazione Occupazione, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, è una misura unica in Italia".