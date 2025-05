Al festival MiTo dal 3 settembre le "Rivoluzioni"

Dopo i Moti della scorsa stagione, è 'Rivoluzioni' il tema della diciannovesima edizione del festival MiTo, che dal 3 al 18 settembre animerà con 67 concerti e appuntamenti diversi - tutti legati al tema e tutti accessibili, anche dal punto di vista economico - luoghi iconici o originali di Milano e Torino. Non solo il lingotto, dunque, dove il 3 settembre la rassegna si aprirà con il concerto della Filarmonica della Scala diretta da Myung-Whun Chung con il pianista Mao Fujita, o il teatro alla Scala dove il giorno dopo sir Antonio Pappano darà il là ai concerti milanesi con la London Symphony Orchestra e il pianista Seon-Jin Cho, ma anche il Museo di strumenti musicali del Castello Sforzesco, il Museo di arte contemporanea del Castello di Rivoli e ancora a Torino l'auditorium del grattacielo di Intesa Sanpaolo, che della rassegna è presenting partner. Sono quattro le direttrici in cui il direttore artistico Giorgio Battistelli ha deciso di declinare il tema, due dei quali legati a degli anniversari. 'Mitja e gli altri' si riferisce al cinquantesimo dalla morte di Dmitrij Sostakovic, di cui sono in programma sinfonie e l'integrale dei quartetti, accostato a suoi contemporanei come Weinberg e Kancheli. 'Berio e le avanguardie' è invece un tributo a Luciano Berio a cento anni dalla nascita. Le sue composizioni sono accostate a quelle di altri compositori come John Cage e Julius Eastman (a lui è dedicato 'Without Blood There Is No Cause - The Body of Julius Eastman, spettacolo con le sue musiche la regia di Fabio Cherstich e i video di Francesco Sileo, in programma il 16 alle Officine Caos di Torino). E anche a prime assolute come quelle di In tempore Belli di Marcello Filotei e Gnosis di Salvatore Frega, che sono due commissioni del festival e verranno eseguite in contemporanea l'11 settembre a Milano rispettivamente al Teatro Dal Verme e al Conservatorio. Fa subito pensare all'attualità 'Tempi di guerra e tempi di pace', filone ideato pensando a musica che vuole rasserenare in tempi di guerra o riconciliare gli opposti. Un esempio è la Sinfonia n. 1 Concordia di Samy Moussa eseguita dall'orchestra della Rai diretta da Tito Ceccherini a Torino, mentre lo stesso compositore sarà sul podio dell'orchestra Sinfonica di Milano il 5 settembre per dirigere la sua seconda sinfonia. Il programma, che include cicli in cui protagonisti sono gli studenti di conservatori e scuole di perfezionamento e spettacoli dedicati ai più piccoli, ha un quarto filone per 'Ascoltare con gli occhi' con esperienze multisensoriali, che uniscono musica, movimento, parola e immagini. Presto parlare dell'edizione 2026 anche se già è fissata una anteprima il 21 febbraio a Torino con il concerto della West-Eastern Divan Orchestra diretta da Zubin Metha.