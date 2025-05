TRASPORTI

Torino-Milano, puntuali i ritardi. Giurin giurello di Rfi: 75 milioni

i disservizi sulla linea continuano a esasperare i viaggiatori. Il consigliere Riva Vercellotti (FdI) chiede interventi urgenti alla giunta Cirio. L'assessore Gabusi annuncia investimenti e nuovi treni. Ma i pendolari non si fidano, ne hanno abbastanza di promesse

Ancora disagi, ancora ritardi, ancora promesse. La linea ferroviaria Torino-Milano, che dovrebbe essere un’arteria vitale per i pendolari piemontesi, continua a trasformarsi in un calvario quotidiano. L’ultimo episodio di gravi ritardi risale a mercoledì scorso, e ha visto centinaia di viaggiatori abbandonati a loro stessi nelle stazioni, con un guasto tecnico a un treno Rock nei pressi di Novara che ha mandato in tilt la circolazione per tre ore. A denunciare l’ennesima débâcle è il capogruppo in Regione Piemonte di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, che ha portato il caso a Palazzo Lascaris con un’interrogazione a risposta immediata indirizzata alla giunta Cirio.

Regionale, veloce solo sulla carta

“Non è più accettabile che i cittadini piemontesi siano costretti a subire ritardi cronici, informazioni carenti e un servizio che definire regionale veloce è ormai una beffa”, tuona Riva Vercellotti. Il capogruppo di FdI in Regione Piemonte punta il dito contro una situazione fuori controllo: “Il 14 maggio, a causa di un problema alla linea elettrica, i passeggeri sono stati lasciati senza supporto, senza annunci chiari e senza trasporti alternativi. E non è un caso isolato”. A supporto della sua tesi, cita il comitato pendolari (Comis), che segnala ritardi standard del 10% e una velocità media di 60 km/h, numeri che rendono la tratta più simile a un carro merci che a un servizio moderno.

A rincarare la dose, il tragico episodio di ieri, 19 maggio, quando una donna è stata investita da un treno nei pressi di Livorno Ferraris, causando l’interruzione della linea per le operazioni di polizia ferroviaria. Un evento drammatico, su cui si indaga come possibile suicidio, che ha ulteriormente messo in luce la fragilità del sistema: “I pendolari chiedono certezze sugli orari, comunicazioni tempestive e personale presente per gestire le emergenze”, insiste Riva Vercellotti, chiedendo alla giunta “interventi concreti per garantire sicurezza e assistenza adeguata”.

Nuove promesse

In aula, vista l'assenza del titolare dei Trasporti Marco Gabusi, ha risposto l’assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale Gian Luca Vignale, che ha provato a gettare acqua sul fuoco, snocciolando promesse e numeri. “Rfi ha in programma lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, tra cui l’installazione del sistema ERTMS, con un investimento di 75 milioni di euro”, ha dichiarato. Inoltre, ha ricordato che “20 treni elettrici sono già in servizio, a cui si aggiungono 33 nuovi convogli, con treni a doppio piano che offrono 1200 posti a sedere nelle fasce di maggiore affluenza”. Dal 15 giugno, assicura, saranno ripristinati i collegamenti Milano-Torino delle 5.15 e Torino-Milano delle 21.54. Sul caso del 14 maggio, Vignale ha difeso l’operato di Trenitalia, sostenendo che “la squadra tecnica di RFI è intervenuta in 30 minuti, sono stati richiesti bus sostitutivi e forniti 500 kit di ristoro”.

I pendolari vogliono i fatti

Ma le parole dell’assessore non convincono i pendolari, stanchi di promesse che si scontrano con una realtà fatta di treni sovraffollati, guasti tecnici e comunicazioni al lumicino. “La settimana precedente, il 6 maggio, la situazione era già insostenibile, con passeggeri costretti a viaggiare in piedi per oltre 50 minuti in un caos totale”, ricorda Riva Vercellotti. E il Comis rincara: “Manca un sistema integrato che combini investimenti in infrastrutture e personale, capace di garantire un servizio degno di questo nome”, dopo aver già lanciato una petizione rivolta al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al presidente della Regione Alberto Cirio, all’assessore Gabusi, al Consiglio regionale, alla Commissione Trasporti e all’Agenzia della Mobilità Piemontese. I firmatari esprimono un malcontento profondo per il “deciso peggioramento” del servizio ferroviario regionale, che sta causando “danni patrimoniali ed esistenziali” ai pendolari e agli studenti.

Tra le richieste, il ripristino degli orari pre-Covid, il potenziamento del materiale rotabile e delle linee SFR e SFM, una migliore gestione delle criticità con adeguata assistenza, maggiore sicurezza a bordo e nelle stazioni, e una manutenzione più efficace dei treni, incluse toilette funzionanti e climatizzazione adeguata. La petizione invoca anche un piano pluriennale di sviluppo del trasporto ferroviario e un controllo rigoroso sugli interventi promessi. “I problemi incidono pesantemente sulla vita privata, lavorativa e scolastica”, sottolineano i promotori, offrendo collaborazione alle istituzioni per trovare soluzioni concrete.