Politecnico di Torino, 96% degli studenti occupato a un anno dalla laurea

Il 96 per cento dei laureati magistrali del Politecnico di Torino risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo, un dato ben al di sopra della media nazionale secondo l'indagine Almalaurea. A confermare l'alta attrattivita' dei profili formati dall'Ateneo, tornano anche quest'anno i Career Days, la piu' grande fiera del lavoro in Piemonte per Ingegneri, Architetti, Designer e Pianificatori. L'evento, giunto alla diciottesima edizione, si svolge in questi giorni in Piazzale Duca d'Aosta, davanti alla sede centrale del Politecnico, con la partecipazione di oltre 130 aziende, agenzie per il lavoro ed enti pubblici. L'obiettivo e' mettere in contatto diretto studenti, laureandi, neolaureati e dottorandi con i principali employer nazionali e internazionali. Durante la manifestazione sono previsti anche incontri di orientamento, seminari e focus specifici, tra cui il ruolo del dottorato nella carriera, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e le opportunita' all'estero. "Il contatto diretto con il mondo del lavoro - sottolinea il vicerettore Fulvio Corno - e' fondamentale per costruire percorsi professionali consapevoli". "Le imprese - aggiunge la vicerettrice Giuliana Mattiazzo - sono partner attivi anche nella formazione e nell'innovazione: i Career Days sono la sintesi visibile di un ecosistema in dialogo costante".