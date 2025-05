SANITÀ & GIUSTIZIA

Molinette, "conti senza verifiche".

Le carte di Schael (e della Procura)

Sulla gestione della libera professione e il fondo Balduzzi "mancano le pezze giustificative". L'audizione in commissione a Palazzo Lascaris. Città della salute si costituirà parte lesa nel processo. Protesta in aula del Pd: "Riboldi risponda sui bilanci delle Asl"

“Schael stai attento. Se tu fai finta di niente, chiamiamo anche te. Questo mi ha fatto capire la Procura della Repubblica negli atti dell’inchiesta che ho richiesto come parte lesa e che mi sono stati consegnati”. È il pomeriggio dello scorso 12 maggio e il commissario della Città della Salute viene audito in IV commissione del Consiglio regionale.

Alla fine il resoconto di quanto Thomas Schael e il direttore amministrativo della più grande azienda ospedaliera del Piemonte, Giampaolo Grippa, diranno rispondendo anche alle domande di alcuni consiglieri, riempirà 18 pagine di verbale. Agli atti ci sono anche altri documenti consegnati dal commissario al presidente della commissione Luigi Icardi che, però, non sono stati allegati al verbale come peraltro annunciato dallo stesso Icardi “visto il procedimento giudiziario in corso”. Ma basterebbero già quelle parole pronunciate dal manager tedesco, che rimandano proprio all’attività della magistratura sui conti dell’azienda di corso Bramante, per dare l’idea del terreno su cui si stia muovendo il nuovo vertice delle Molinette, a partire dalla richiesta di rivedere i vecchi bilanci, finiti nell’indagine, prima di firmare il consuntivo del 2024.

Disordine amministrativo finito nel nulla

Dall’audizione emergono anche situazioni che paiono a dir poco inverosimili, rispetto alla situazione dei conti dell’azienda e alla stessa attività della Procura della Repubblica. “Mentre sono nel mio ufficio il 14 aprile – racconta Schael – mi arriva una nota del Mef che dice che in relazione all’ispezione, perché il Mef ha fatto un’ispezione dato il disordina amministrativo nella Città della Salute, archiviano tutto, nel senso che tutto è risolto. Io non ci posso credere, ma giro questa nota a Grippa e dico: forse non ho capito. Qui c’è scritto che sulla base di una serie di dichiarazioni, il disordine amministrativo è finito nel nulla”.

Purtroppo non è così. Resta da capire chi abbia reso al Mef quelle dichiarazioni, ma la realtà appare tutt’altra. Tant’è che quando il vicepresidente della commissione, Daniele Valle del Pd, chiede conferma sulla difficoltà ad accertare la corrispondenza tra le voci dei bilanci inerenti la libera professione dei medici e le pezze giustificative, la risposta che arriva dal direttore amministrativo Grippa è raggelante: “Mancano proprio le pezze”.

E il commissario aggiunge: “stiamo parlando di decine di milioni. Perché l’indagine della Procura partita dalla Balduzzi (il fondo alimentato da una percentuale sull’intramoenia, ndr) ha scoperto ben altro. Già sappiamo che ci sono problemi sulle note dei debiti verso terzi, che non c’entrano con la libera professione. Per cui – continua Schael – nessuno può escludere che quando l’advisor incomincia il lavoro non ci dica che bisogna andare sugli acquisti come su altre cose”.

Città della Salute parte lesa

Il commissario, come detto, in vista della costituzione della Città della Salute quale parte lesa nell’eventuale processo ai 16 ex direttori e dirigenti per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio, ha ottenuto le carte, tra cui ci sono anche le relazioni dei consulenti tecnici incaricati dalla Procura. E lì, molto probabilmente, ci sono quelle indicazioni che porterebbero ad allargare il disordine amministrativo che si sarebbe perpetuato negli anni ben oltre la percentuale sulle prestazioni in libera professione destinata alle casse della Città della Salute.

E sulle carte “coperte” interviene, lo stesso Icardi che ricorda “a tutti che c’è un’indagine in corso delle Procura. Il commissario Schael ci ha gentilmente portato la documentazione (non quella dei Ctu, n.d.r.) per essere più chiaro, ma è strettamente riservata. Attenzione – avvisa l’ex assessore alla Sanità nella sua nuova veste – perché su questi temi si rischia di scivolare. Da non trovarli sui giornali, tanto per capirci”. A ritenere “utile” avere quella documentazione è la consigliera di Avs Alice Ravinale che a un certo punto dice: “Non ci state facendo un quadro ordinario di una situazione complessa dal punto di vista economico-patrimoniale. Ci state facendo un quadro di seria, diciamo possibile, mala gestio”.

Pd, cartelli (e confusione) in Aula

Dopo quell’audizione il Partito Democratico scelse la via del silenzio, salvo un successivo stringato commento della capogruppo Gianna Pentenero in cui si diceva poco più di nulla. Oggi, invece, è proprio il Pd a innalzare cartelli nell’aula del consiglio regionale per chiedere all’assessore Federico Riboldi numeri certi sui bilanci delle aziende sanitarie. “Ho presentato due mesi fa un’interrogazione urgente per fare chiarezza sugli obiettivi di efficientamento economico finanziario imposti alle Asl e Aso con la delibera del 17 febbraio 2025 e sulla loro coerenza con le recenti richieste di ulteriori tagli avanzate dalla direzione regionale Sanità, ma nonostante i ripetuti solleciti – accusa Pentenero – a oggi non ho ottenuto nessuna risposta dall’assessore regionale alla Sanità”. Da qui la richiesta a Riboldi di riferire in aula. La capogruppo dice anche di “voler capire perché il commissario Schael si rifiuta di firmare i bilanci”. Chissà se lei l’ha letto il verbale dell’audizione? Lì, tra l’altro, proprio Schael spiega: “Non si può non firmare il bilancio”, quindi “la domanda è quando firma?, non se firma”.