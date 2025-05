Femministe di destra al Salone, bagarre in Consiglio regionale

Un appuntamento di sabato scorso al Salone del Libro di Torino è stato al centro di una bagarre oggi nel Consiglio regionale del Piemonte, dove l'intera seduta - ma la convocazione era limitata al solo mattino - è passata fra le accuse delle minoranze a Fdi e le controaccuse in direzione contraria: oggetto del contendere, un appuntamento negli spazi della Regione organizzato dall'assessore di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone con il collettivo femminista francese di destra Nemesis, per le opposizioni usato a scopo di "propaganda elettorale e per l'incitazione all'odio razziale". "A chi mi accusa di incitare all'odio razziale faccio rispondere dal mio avvocato", ha fatto sapere Marrone alla fine della seduta consiliare, alla quale non ha partecipato. La capogruppo pentastellata Sarah Disabato, che ha dato il via alle proteste in Aula per non avere ottenuto una informativa sull'accaduto dal governatore Alberto Cirio e dallo stesso Marrone, ha parlato di "vergogna senza precedenti". "Il collettivo Nemesis - ha affermato l'esponente M5s - si è lanciato pubblicamente in argomentazioni xenofobe che addossano agli stranieri la colpa delle violenze subite dalle donne. All'incontro, il classico evento propagandistico della destra, mancavano solo santini e manifesti elettorali. Segnaleremo l'accaduto al Corecom, per capire se vi siano gli estremi per una possibile violazione della normativa sulla par condicio, essendo i temi trattati oggetto di referendum l'8 e 9 giugno". "Le tesi di Nemesis - ha aggiunto la capogruppo Avs Alice Ravinale - sono a tutti gli effetti hate-speech, che è un reato per il codice penale italiano. Che a questa paccottiglia razzista venga dato spazio in uno stand istituzionale è una vergogna che Cirio non può far finta di non vedere". In difesa del loro assessore sono scese in campo le consigliere di Fratelli d'Italia. "Per la sinistra - ha sostenuto la vicecapogruppo Alessandra Binzoni - si può parlare di reati contro la donna esclusivamente quando vedono coinvolti delinquenti bianchi, eterosessuali e italiani. Fare sparire le donne sotto un velo è ben lontano dal nostro ideale di libertà. Voglio ringraziare l'assessore Marrone, che organizzando l'incontro ha voluto dar voce a un femminismo non a senso unico. Sentiamo le consigliere di opposizione lamentarsi: chissà se anche loro, al pari delle tre ospiti di Nemesis, non avranno preso dal Salone, non dico un cachet, ma nemmeno un buono benzina di rimborso o un caffè all'autogrill".