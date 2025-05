Torino, via la licenza ai negozi che non pagano Imu e Tari

D'ora in avanti la Città di Torino potrà collegare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio di licenze, autorizzazioni, concessioni e Scia (segnalazioni certificate di inizio attività) per attività commerciali e produttive alla regolarità del pagamento dei tributi locali Imu e Tari. Lo prevedono le linee guida per il contrasto alla morosità e prevenzione dell'evasione dei tributi locali approvate oggi dalla Giunta comunale, su proposta dell'assessora al Bilancio Gabriella Nardelli La norma - spiega una nota - "servirà ad evitare la concorrenza sleale tra operatori economici causata dall'omesso pagamento dei tributi oltre a contribuire al recupero della morosità che grava sul bilancio comunale". La soglia del debito che determinerà l'irregolarità tributaria e quindi la 'sanzione' della sospensione della licenza, così come le procedure per i piani di rientro del debito saranno stabiliti, di anno in anno, da una successiva deliberazione della Giunta, tenendo conto del contesto economico e sociale della Città in rapporto all'aumentare complessivo degli importi inevasi. La delibera approvata oggi sarà sottoposta al voto del Consiglio comunale nelle prossime sedute.