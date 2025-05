RETROSCENA

Meloni lancia l'opa sul Nord, Piemonte regione di scambio

Impugnando la legge del Trentino la premier ha voluto mandare un segnale preciso agli alleati. Lascia il Veneto a Salvini, vuole la Lombardia e a questo punto il successore di Cirio può rimanere in casa forzista. O andare a compensare la Lega. Ecco come

L’opa sul Nord di Giorgia Meloni passa anche per il Piemonte, e per le scelte future di Alberto Cirio. Con Fratelli d’Italia partito egemone all’interno della coalizione di centrodestra, la premier è più che legittimata a esprimere almeno un governatore nell’area più produttiva del Paese, dove è ancora in piedi l’equilibrio del pre-Covid, quando FdI era ancora una piccola formazione, dietro Lega e Forza Italia. Adesso, scongiurata anche la possibilità di terzo mandato dopo la sentenza della Consulta (che potrebbe interessare anche la provincia autonoma di Trento, guidata dal leghista Maurizio Fugatti), la statista della Garbatella si prepara a rivendicare ciò che ritiene le spetti di diritto, peraltro conquistato a colpi di voti. Sempre facendo attenzione agli equilibri interni e al calendario.

Il risiko del Nord

Per questo motivo sarebbe orientata a lasciare la guida del Veneto alla Lega, pur essendo ampiamente primo partito nella regione, che a quel punto però non avrebbe più modo di opporsi a un governatore meloniano in Lombardia, che sarebbe verosimilmente Carlo Fidanza, europarlamentare milanese e appartenente alla “fiamma magica”, l’inner circle dei fedelissimi della Meloni. Governare la regione più ricca e popolosa d’Italia, strappare la capitale finanziaria d’Italia, a cui la premier ha lanciato un guanto di sfida sostenendo il romano Caltagirone nell’ops sulla meneghina Mediobanca, assumerebbe i connotati della vittoria totale.

La carta Piemonte

Ed è qui che entra in gioco il Piemonte: se il piano di Cirio di dimettersi prima della scadenza naturale della legislatura (primavera 2029) per candidarsi alle politiche del 2027 dovesse andare in porto, si andrebbe al voto un anno dopo, proprio insieme alla Lombardia. Nel frattempo sarebbe proprio un’esponente di FdI, la vicepresidente Elena Chiorino, a gestire l’interregno. Ma quella che potrebbe sembrare un’ipoteca sul futuro potrebbe rivelarsi in verità un fuoco di paglia. In una trattativa contestuale con Lombardia e Piemonte sul tavolo difficilmente potrebbe risolversi con un risultato pieno. Improbabile, insomma, che il partito della premier possa esprimere un suo candidato anche nella corsa al Grattacielo: gli equilibri della coalizione vanno preservati, per giunta è una regione che regala non pochi grattacapi (Stellantis su tutti) e i nomi che il partito può calare (l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, il presidente di Anci Piemonte nonché presidente della provincia di Vercelli Davide Gilardino, la stessa Chiorino) non hanno uno standing paragonabile a quello di Fidanza. Quindi è più che verosimile che vada agli alleati: sì, ma a quale dei due? La soluzione più naturale sarebbe che resti in mano a Forza Italia, ma lo stesso Cirio non farebbe i salti di gioia, trovandosi tra i piedi un nuovo gallo nel suo pollaio. E se proprio dovesse essere un forzista, chi potrebbe essere? I suoi esponenti più in vista, come il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (che è anche segretario regionale) o la sottosegretaria regionale Claudia Porchietto, non scaldano i cuori dello stato maggiore del partito.

L'amico di Novara

Così l’erede di Cirio potrebbe essere un leghista, uno che il governatore conosce bene e per il quale nutre una profonda e ricambiata stima: il sindaco di Novara Alessandro Canelli. I due si frequentano sempre più spesso: a febbraio Cirio ha perorato la sua nomina a commissario straordinario per la Silicon Box, il grande impianto dei semiconduttori che vedrà la luce nei prossimi anni a Novara, mentre la scorsa settimana erano insieme a Bruxelles a discutere dei fondi di coesione. Sempre per questioni di equilibri interni, guadagnando il Piemonte la Lega verrebbe ampiamente ricompensata dell’addio allo scranno più alto di Palazzo Lombardia. E Forza Italia? Potrebbe usare il Piemonte come moneta di scambio, per ottenere qualche poltrona in più nel centro-sud dove “il partito della porchetta” è più forte e concentra la sua base elettorale e classe dirigente, a partire dal segretario Antonio Tajani, passando per il presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri al governatore della Sicilia Renato Schifani. Così il risiko del centrodestra è completo, e le dimissioni anticipate di Cirio non suscitano più particolari preoccupazioni. Contento lui, contenti tutti. O quasi.