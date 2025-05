Lo Russo, bel segnale sponsor privato per San Giovanni

"Siamo contenti che sia arrivata una proposta di sponsorizzazione così importante per celebrare al meglio la nostra festa patronale. Nell'ambito dell'istruttoria tecnica che verrà sviluppata nelle prossime settimane verificheremo le condizioni attuative della sponsorizzazione. Mi sembra una buona notizia che via sia uno sponsor privato per San Giovanni e credo sia un elemento che non solo farà risparmiare risorse pubbliche alla Città, che potranno essere investite altrove, ma anche un buon segnale di attenzione nei confronti della festa del santo patrono". A dirlo, a margine della firma del protocollo d'intesa sugli appalti, il sindaco Stefano Lo Russo, a proposito della proposta di sponsorizzazione da 1,4 milioni presentata alla Città e che, secondo indiscrezioni di stampa uscite nei giorni scorsi, sarebbe arrivata da Fiat per l'organizzazione di una serata con concerto e spettacolo pirotecnico. "Un ottimo segnale di attenzione e un importo molto rilevante - aggiunge il sindaco - per un evento che vuole essere di tutta la città con una serata in piazza Vittorio che sarà conclusa dal consueto spettacolo di fuochi d'artificio a cui la nostra amministrazione è particolarmente legata. Il fatto che possano venir preceduti da uno spettacolo di alto livello non può che farci piacere", conclude. Ad esibirsi sul palco potrebbe essere Shaggy, il cantante testimonial del nuovo spot della Fiat Grande Panda e che ha annunciato un concerto proprio il 24 giugno.