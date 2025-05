Forti piogge nell'Alessandrino, disagi sulle linee ferroviarie

Per le forti piogge sull'Alessandrino disagi alla circolazione ferroviaria. Sulle linee Novara-Alessandria e Alessandria-Chivasso, causa allagamento, diverse le cancellazioni e variazioni tra i capolinea o parzialmente per alcune tratte. In alcuni casi il servizio è svolto con bus. Dalla Protezione Civile segnalati allagamenti sempre su strade, in particolare tra Valenzano e Casalese. Proprio a Casale Monferrato, le attività all'aperto dei Giochi Senza Barriere in programma giovedì 22 maggio - originariamente previste alla nuova pista di atletica - si svolgeranno al coperto nella galleria del Palafiere Riccardo Coppo. "La decisione - spiegano gli organizzatori - è stata presa per consentire ai numerosi studenti di vivere questa grande festa in piena sicurezza e al riparo dalla pioggia".