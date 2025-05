Meteo: nuova perturbazione e calo termico, da domenica migliora

Maggio continua all'insegna dell'instabilità. La situazione sinottica nei prossimi giorni vedrà un robusto anticiclone delle Azzorre in Atlantico mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda scenderà dalla Scandinavia verso l'Europa centrale. Questa piloterà una nuova perturbazione che nella giornata di domani si muoverà dalla Francia verso l'Italia. Atteso un peggioramento meteo con piogge e temporali anche intensi sulle regioni del Nord. Fenomeni in movimento poi verso il Centro Italia e successivo calo delle temperature entro venerdì su tutta la Penisola. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano nel corso del weekend mostrano la saccatura in movimento verso sud-est con instabilità ancora presente sulle regioni del Centro-Sud, specie sabato. Generale miglioramento da domenica anche se con qualche fenomeno pomeridiano non escluso. In vista dell'ultima settimana di maggio ecco che diversi modelli mostrano l'alta pressione premere da ovest ma potrebbe non essere ancora sufficiente per garantire una stabilità duratura.