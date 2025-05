Domani ad Alessandria il primo "Career Day"

Al polo di Alessandria approda per la prima volta il 'Career Day', l'iniziativa più importante di placement dell'Università del Piemonte Orientale che da quest'anno si affianca all'edizione novarese, in programma come da tradizione a novembre. L'appuntamento domani, giovedì 22 maggio, nella sede del DiSit di viale Teresa Michel 11. Sono 21 le aziende partecipanti, con importanti realtà del settore informatico, giuridico-legale, scientifico (chimico e biomedicale), logistica, pubblico e sociale. 'AL Career Day' è organizzato per favorire l'incontro tra aziende, studenti, laureati per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro.