Referendum: i "No" di radicali e Iv, propaganda Cgil scandalosa

Quattro no ai referendum sul lavoro, un sì a quello sulla cittadinanza, un rimprovero al sindaco di Torino e un attacco alla Cgil: Europa Radicale e Italia Viva hanno aperto così oggi nel capoluogo piemontese la loro campagna sui quesiti che saranno proposti agli elettori l'8 e il 9 giugno. Secondo il coordinatore di Europa Radicale, Igor Boni, il sindaco Stefano Lo Russo ha commesso "un errore politico madornale". "Ha invitato a votare sì - ha detto - per sostenere il Pd e aprire un dibattito. Ma un referendum dovrebbe valere per quel che è, per quel che c'è scritto sulla scheda, non per appoggiare un partito o un altro". Sul contenuto essenzialmente "politico" dei referendum ha insistito Silvia Manzi, di Europa Radicale, secondo cui la Cgil "ha raccolto le firme per ragioni di bassa politica interna" e sta portando avanti una propaganda dai tratti "scandalosi". Un esempio è il quesito sulle indennità per i licenziamenti: "Se dovesse passare si tornerebbe indietro, con un tetto massimo per gli indennizzi da 36 a 24 mensilità. Il contrario di quel che dice la Cgil". Ed è "ignobile" affermare che il referendum sulla responsabilità dei committenti "salva la vita dei lavoratori". Discorso diverso per la questione sulla cittadinanza. "Chiederla - ha spiegato Maria Angela Ferrero, segretaria torinese di Italia Viva - è un diritto delle persone che vivono qui, lavorano qui e pagano le tasse. Con il sì lo potranno fare dopo cinque anni. Con i tempi che ci sono la risposta arriverà dopo altri due o tre anni, ma almeno non dovranno aspettare per 12 o 13 anni come succede adesso".