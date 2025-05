Urso, "garantire un futuro ai lavoratori di Diageo"

"Garantire un futuro ai lavoratori di Diageo significa difendere un autentico patrimonio dell'industria italiana. A farlo sarà un campione nazionale come Newlat, realtà solida e lungimirante, protagonista di un'operazione industriale virtuosa, interamente italiana, che ha portato a una positiva conclusione questa vertenza. Questa vicenda rappresenta un messaggio forte di visione, responsabilità e fiducia nel domani: un modello che auspichiamo possa essere presto replicato in altri casi di crisi". Lo afferma il ministro per le Imprese ed il made in Italy sui social spiegando di aver incontrato Angelo Mastrolia e Stefano Cometto, presidente e ad di NewlatFood, azienda italiana operante a livello internazionale nella filiera food&beverage, che subentrerà a Diageo per il rilancio dello storico stabilimento di Santa Vittoria d'Alba.