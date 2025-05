Gl events, "cerchiamo soluzione condivisa per il Lingotto"

"Siamo favorevoli a un modello pubblico-privato, che garantisca trasparenza, efficienza e sostenibilità. Siamo pronti a sederci al tavolo con Regione, Comune, Camera di commercio e tutti gli attori coinvolti per valutare insieme la soluzione migliore, sia essa il rilancio del Lingotto o la creazione di un nuovo polo". Così Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia, commenta le parole del presidente della Regione Alberto Cirio sul futuro del settore fieristico in Piemonte. Dopo il Salone del Libro, che si è appena concluso e ha messo in luce l'esigenza di un intervento, Gil events rilancia con Lingotto+, il nuovo format pensato per accogliere eventi aziendali con la massima flessibilità e impatto scenografico. Il debutto è previsto per fine 2025: il Padiglione 1, 7.620 mq, è pronto a trasformarsi in uno spazio total black, modulare, elegante e temporaneamente attrezzato, con un palco per convention, talk, show e dj set. L'offerta gastronomica sarà firmata da FlyFood. "Non a caso - spiega Ganczer - il Salone ha già scelto di restare qui anche per le prossime due edizioni. Ospitarlo è per noi un onore e, ogni volta, una grande sfida. Quest'anno più che mai, i nostri 100.000 metri quadrati sono stati pienamente vissuti e integrati con tutto il distretto. E condividiamo pienamente le parole del presidente Cirio sulla volontà di individuare una soluzione strutturale e strategica per il futuro del sistema fieristico e congressuale di Torino. Il Lingotto rappresenta un patrimonio storico e simbolico per la città, ma necessita di un profondo rinnovamento per rispondere alle esigenze di eventi di portata internazionale come il Salone del Libro, che organizza e tira le fila di questa complessa manifestazione, a beneficio di tutto il territorio".