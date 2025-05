POLITICA & SANITÀ

I medici bocciano il piano sanitario (che non c'è)

Il presidente dell'Ordine Giustetto lamenta la mancanza di confronto. Per i camici bianchi l'atteso strumento normativo appare "un collage dello studio della Bocconi". Il tema nel comitato che promuove in Piemonte il referendum contro la privatizzazione della sanità

“Nessun incontro, nessun confronto”. Il presidente dell’Ordine dei medici di Torino, Guido Giustetto non è certo l’ultimo tra gli stakeholder con cui l’assessore alla Sanità Federico Riboldi dovrebbe rapportarsi in vista dell’ormai sempre più atteso nuovo piano sanitario. Invece, nella cornice della conferenza stampa sul referendum per abrogare la legge regionale sulla gestione pubblico-privata di alcune attività sanitarie, è lo stesso Giustetto a dire in sostanza che i medici, attraverso il loro Ordine, sono ancora lì alla finestra, nell’attesa che qualcuno li chiami.

Ma non è solo una questione di procedura a suscitare provocazione e magari anche un po’ di irritazione tra i camici bianchi. Dal loro presidente arriva l’immagine, non certo edificante, di una sorta di collage tra “pezzi di uno studio della Bocconi” e nulla più, almeno a quel che se ne sa. Tanto che lo stesso Giustetto ammette: “Non saprei neppure cosa dire in un’eventuale audizione”, che peraltro non pare ancora essere in agenda al grattacielo. Una bocciatura, allo stato dell’arte, del fantomatico strumento di programmazione la cui presentazione in una forma definita o comunque sulla quale poter ragionare viene annunciata e di fatto rinviata da mesi.

In qualche modo legata al piano sociosanitario che (prima o poi) verrà, è legata anche l’iniziativa referendaria per cancellare la norma regionale in base alla quale le Asl possono adottare le cosiddette sperimentazioni gestionali, cioè la possibilità alle Asl, autorizzate dalla Regione, di organizzare partecipazioni societarie in organismi misti, quindi di costruire società con soggetti privati per gestire i servizi veri e propri di cura e di presa in carico di continuità assistenziale. Per il comitato di cui fa parte anche il presidente dell’Ordine dei medici di Torino la consultazione popolare è lo strumento “per fermare la corsa alla privatizzazione della sanità piemontese”. E sul rapporto, in sanità, tra pubblico e privato Giustetto si è soffermato facendo un diretto riferimento alla situazione alla Città della Salute. “Siamo preoccupati guardando a quel che sta emergendo nella più grande azienda ospedaliera”, ha detto rimarcando come proprio nel rapporto con il privato paiono essere le cause principali della situazione in corso Bramante.