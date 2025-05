POLITICA & GIUSTIZIA

Delmastro rivelò notizie segrete: "Ne conosceva la delicatezza"

Le motivazioni con cui i giudici hanno condannato il sottosegretario alla Giustizia. Non solo spifferò le informazioni su Cospito al suo sodale di partito Donzelli, che le utilizzò per attaccare l'opposizione, ma ha messo a rischio la repressione della criminalità

Tutto il percorso con cui le informazioni richieste sul detenuto Alfredo Cospito arrivarono al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro avevano “segnali” che indicavano la “riservatezza”: lo affermano i giudici dell’ottava sezione del Tribunale di Roma nelle 43 pagine con cui motivano la condanna a 8 mesi di reclusione per il politico biellese, comminata lo scorso 20 febbraio, imputato con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione al caso dell’anarchico. Come noto, tali informazioni, vennero utilizzate da Giovanni Donzelli, sodale di partito nonché coinquilino, per attaccare esponenti dell’opposizione nel corso di un intervento alla Camera il 31 gennaio 2023.

“Risulta che l’imputato compulsò con fretta e premura insistente gli uffici del Dap”, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che dipende per delega dallo stesso Delmastro. “Dallo stesso esame di Delmastro appare evidente che egli agì in modo del tutto autonomo e senza nessuna preventiva consultazione con gli uffici, anche il racconto che l’imputato fa di una consultazione del magistrato Sebastiano Ardita, unica persona, a cui è stato fatto esplicito riferimento, avvenne in momento successivo”. “Quindi prima che della condotta incriminata”, proseguono le motivazioni, “non vi furono consultazioni con gli uffici e nessuno rassicurò l’imputato che le informazioni potevano essere divulgate al di fuori degli uffici. Al contrario, come già ricordato, tutto il percorso con cui le informazioni richieste giungono” a Delmastro arrivano con “segnali che indicano la riservatezza”.

Il Collegio “ritiene che le notizie comunicate dall’imputato all’onorevole Donzelli rientrassero e rientrino nell’ambito del segreto di ufficio” e “che la comunicazione di tali notizie abbia comportato un concreto pericolo per la tutela e l’efficacia della prevenzione e repressione della criminalità e che Delmastro non può essere ritenuto tanto leggero e superficiale, come per certi versi vorrebbero difesa e procura, da non aver considerato e non essersi reso conto della valenza e delicatezza, e in definitiva della segretezza, di quelle informazioni. Autorevolmente, e per primo, sia pure in termini contraddittori, è lo stesso Ministero, nella persona del Capo Gabinetto a ritenere quelle notizie, coperte da segreto e non liberamente ostensibili”. Per i giudici “deve ritenersi raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell’imputato”.

Delmastro, dunque pubblico ufficiale, ha rivelato, mediante comunicazione al compagno di partito notizie apprese dalla nota stilata dal Nic (nucleo investigativo centrale), che riportava pedissequamente il contenuto di alcune relazioni di servizio del Gom (gruppo operativo mobile) sui colloqui intercorsi tra Cospito e altri detenuti al 41 bis, presso l’istituto di pena di Sassari, “nota richiesta insistentemente dallo stesso Delmastro al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.

E non fu una spifferata sommaria. “Le notizie comunicate dall’imputato all’onorevole Donzelli, in termini e modi tanto precisi da consentirne una riproduzione letterale parola per parola – si legge nelle 43 pagine della sentenza – rivelavano che il detenuto Cospito portava avanti intese con elementi di spicco della criminalità organizzata per una comune battaglia per l’abolizione del regime previsto dal 41 bis, una sorta di saldatura per convergenza di interessi tra la criminalità politica e la criminalità comune, nella sua più pericolosa forma; intese che erano ritenute di rilievo e degne di attenzione sotto il profilo preventivo e repressivo; rivelavano che i detenuti erano controllati e ascoltati, anche al di fuori delle previsioni normative e quanto da loro detto era oggetto di relazioni di servizio. Sarà anche stato un segreto di Pulcinella – sottolineano i giudici – come osserva nella sua memoria il difensore dell’imputato, ed è certamente corretto ipotizzare che i detenuti temano e ritengano di essere ascoltati e osservarti. Tuttavia, a parere del Collegio, un conto sono le ipotesi che più o meno fondatamente un soggetto formula, altro è la certezza, con collocazione del fatto in un preciso contesto spazio temporale”. “Giacché è certo che, a seguito del clamore mediatico dell’intervento in parlamento dell’onorevole Donzelli, tanto Cospito che i detenuti di criminalità organizzata vennero a sapere che il loro colloquio era stato ascoltato e riferito. Inoltre – si legge – l’indicazione precisa e circostanziata delle frasi captate, poteva mettere i detenuti in condizione di ricostruire il momento in cui le avevano scambiate e individuare, quantomeno a livello di sospetto, il personale che le aveva captate e riferite (dalla stessa relazione dei Nic in atti risulta che i detenuti vedono la televisione, e li clamore suscitato delle notizie comunicate dall’imputato è notorio)”.