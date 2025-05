GLORIE NOSTRANE

Salvò il Comune di Torino dal default, Draghi si merita un premio

L'ex premier ha ricevuto il riconoscimento internazionale "PoliTo Foresight and Innovation" del Politecnico. "Un esempio per gli atenei europei e oltreoceano. Non è vero che siamo pigri, solo l'innovazione può aumentare la produttività"

Dopo aver salvato la città dal default quando era premier, con la firma del Patto per Torino nel 2022 che ha portato nelle martoriate casse cittadine un miliardo di euro per i prossimi venti anni, Mario Draghi fa ritorno in pompa magna nel capoluogo sabaudo per aggiungere un’altra onorificenza al suo sterminato Cv: il “Foresight and Innovation International Award”, premio alla “lungimiranza e all’innovazione” istituito quest’anno dal Politecnico di Torino, con la cerimonia di premiazione che si è svolta presso le Ogr di Corso Castelfidardo. A fare gli onori di casa, insieme al rettore del Politecnico Stefano Corgnati, il sindaco Stefano Lo Russo, che ha definito Torino “la città del saper fare e del saper innovare”: “Lo spirito della nostra città è fatto di lungimiranza e innovazione, che sono anche le parole di questo premio”. Assente invece il governatore Alberto Cirio, che in sua vece ha mandato l’assessore alle infrastrutture Enrico Bussalino.

Il Rapporto Draghi

Nel suo breve intervento successivo alla premiazione, Draghi ha ribadito i concetti già espressi in occasione del famoso “Rapporto sul futuro della competitività europea” presentato a settembre dello scorso anno alla Commissione Ue, che ha aperto il dibattito sul futuro del continente di fronte alle sfide del futuro e allo strapotere globale di Cina e Stati Uniti: “Il vero premiato è il rapporto, non la persona con la quale ingiustamente si identifica”, ha voluto infatti sottolineare, procedendo a smentire la falsa narrazione di un continente pigro e destinato al declino: “Che l’Europa sia meno competitiva non è vero nei dati. Se estraiamo il settore hi-tech dell’economia americana, la produttività è come la nostra. Ci dobbiamo, invece, chiedere come preservare i nostri valori. La risposta è attraverso l’innovazione. Quell’aumento di competitività che solo l’innovazione può dare”. E come modello di innovazione l’ex presidente del Consiglio cita proprio Torino, con il suo Politecnico: “Un esempio per tutte le università europee e oltreoceano, un esempio per il futuro, ed è un esempio a cui si pensa quando si vogliono cambiare le cose, esempio per gli studenti e anche per i governi. “Ho tantissime ragioni per essere grato per il premio, è un onore straordinario essere premiati da un’istituzione come il Politecnico di Torino”. Avendole tolto le castagne dal fuoco tre anni fa, aiutandola a salvarsi da un fallimento che appariva ormai inevitabile, il premio ricevuto oggi da Draghi a Torino appare un riconoscimento più che dovuto.