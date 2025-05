Senza contratto da anni, domani sciopero sanità privata e Rsa

Una giornata di sciopero in tutta Italia, e una manifestazione sotto la sede della Regione Lazio, per chiedere il rinnovo dei contratti di lavoro, scaduti da 6 e 13 anni. Ad incrociare le braccia domani saranno le lavoratrici ed i lavoratori della sanità privata e delle Rsa, che denunciano come il contratto nazionale della sanità privata ed il contratto unico delle Rsa siano di fatto bloccati dalle parti datoriali Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari). "Abbiamo deciso di scioperare a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione presso il ministero del Lavoro e dopo mesi di rinvii e silenzi inaccettabili", dichiarano i segretari nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Barbara Francavilla, Roberto Chierchia e Ciro Chietti. "Aiop e Aris continuano a vincolare l'avvio del negoziato alla copertura integrale dei costi da parte del Governo e delle Regioni - affermano in una nota -. Una pretesa assurda, perché la negoziazione di un contratto è in capo alle associazioni datoriali che rappresentano le strutture private che agiscono per conto del servizio pubblico e che non possono scaricare completamente il rischio d'impresa sulle lavoratrici e sui lavoratori e sulla collettività". In questo scenario, proseguono, "è amaro constatare che Aiop, proprio nei giorni in cui si terrà lo sciopero nazionale, non ascolterà le richieste che verranno avanzate nelle centinaia di manifestazioni organizzate in tutta Italia, molte delle quali proprio davanti alle loro sedi, perché ha scelto di svolgere la propria Assemblea Generale ad Atene, in piena coincidenza con lo sciopero nazionale del 22 maggio". Dalle associazioni datoriali, denunciano i sindacati, giunge solo "una posizione inaccettabile, che lascia oltre 200mila professionisti del settore senza contratto". "Il lavoro svolto nelle strutture sanitarie private accreditate è a tutti gli effetti un servizio pubblico che integra il Servizio Sanitario Nazionale, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Per questo chiediamo regole chiare e vincolanti per l'accreditamento: chi riceve fondi pubblici - sottolineano i sindacalisti - deve garantire salari dignitosi, il rispetto dei diritti e dotazioni organiche adeguate, esattamente come avviene nella sanità pubblica. È necessario che tutte le Regioni facciano la loro parte ed inseriscano questi criteri come obbligo per mantenere gli accreditamenti".